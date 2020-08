Na vítězný gól potřeboval čtvrthodinu. Ve vápně většinou zakončuju hlavou, tvrdí jablonecký Hrubý

Odškrtl si povedenou premiéru v zelenobílém dresu. Robert Hrubý jako jedna z jabloneckých letních posil naskočil proti Pardubicím až do druhé půle a po čtvrthodině rozhodl přesnou hlavičkou o těsném triumfu 1:0 a úspěšném vstupu Severočechů do sezony.

„S nováčkem jde vždy o specifický zápas. Pardubice jsem sledoval v uplynulém ročníku ve druhé lize a moc se mi líbilo, jak hrály. Jsem rád, že jsme to zvládli, jde pro nás o důležité vítězství," liboval si záložník, který do Jablonce přišel v letní pauze z Ostravy.

V prvním poločase si jeho parťáci s precizní obranou hostů nevěděli příliš rady, proto ho kouč Petr Rada poslal hned po přestávce na hřiště s cílem rozhýbat ofenzivu. „Vnesl na hřiště trochu víc klidu a fotbalovosti. Udrželi jsme více míč a směrem dopředu jsme byli nebezpečnější," pochvaloval si jablonecký kouč Petr Rada povedené střídání za Tomáše Ladru.

Hrubý měl velkou šanci už tři minuty před rozhodujícím gólem, ale to ještě po centru Libora Holíka z pravé strany hlavičkoval nikým nepokrytý pouze do náruče gólmana Marka Boháče.

Zleva Miloš Kratochvíl z Jablonce a Jan Jeřábek z Pardubic.

Radek Petrášek, ČTK

„Chyběl mi tam asi větší důraz. Nevěděl jsem, jestli si můžu míč ještě zpracovat, proto jsem raději hlavičkoval z první, ale byla to pomalá střela. Trefil jsem přímo gólmana, pro něj to nebylo moc těžký," řekl Hrubý o šanci, po které se kouč Petr Rada chytal za hlavu. „Na malém vápně byl sám. Chyběla nám tam lepší komunikace, že na něj nikdo nezařval, aby si mohl balon ještě zpracovat," litoval kouč zelenobílých.

O tři minuty později už po téměř totožné akci jásal, když Hrubý mířil přesně na zadní tyč.

„Když se dostanu do vápna, tak většinou zakončuju spíš hlavou. Nikdy jsem neměl moc štěstí, že by se mi to odráželo před prázdnou bránu. Musím vyzdvihnout centry od Holase (Libor Holík), které byly skvělý! Doufám, že naše spolupráce bude dál fungovat a že góly budeme dávat i v dalších kolech," věří Hrubý po úspěšném debutu na severu Čech.