Góly dostáváme z absolutních nesmyslů, zlobil se trenér Opavy Radoslav Kováč

„Jenomže se nám stalo to, co v Plzni. Vedeme a pak dostaneme góly po naší špatné komunikaci. Musíme pro výhru udělat mnohem více," zlobil se Kováč. „Góly dostáváme z absolutních nesmyslů. První z pravé strany, balon jde po zemi, špatně nabereme hráče a přijde úplně jednoduché zakončení Papadopulose. Druhý gól nemá smysl vůbec komentovat. Twardzik to nakopne, dva naši jdou do míče, který propadne, Papadopulos to prodlouží a hráč to trefí z první. Musíme se ve vápně chovat daleko lépe, jinak budeme mít takové problémy pořád," popsal klíčové momenty druhého slezského derby v sezoně Kováč.

Opava v úvodu utkání hrozila z nákopů za obranu a rychlých brejků. Ani jeden ale nedokázala dotáhnout k vedoucímu gólu. Ten přišel až v první minutě druhé půlky, kdy po zmatcích v karvinské defenzivě trefil prázdnou branku Mondek. „V prvním poločase jsme tam měli dobré náznaky, bohužel místo toho, abychom šli přímo, tak kličkujeme, zasekáváme. Z těch náběhů jsme měli využít daleko více," poukázal opavský trenér.

Na hráče se po utkání zlobil. Scházelo mu větší nasazení a vadila přehnaná ochota padat v pokutovém území. Teatrální pády předvedli nejprve Dordič, pak i střídající Juřena. Opavané chtěli pokutové kopy, sudí Zelinka je ale nepískl. „Dostanou se ve vápně před hráče a místo toho, aby to prostřelili, nebo šli přímo do branky, tak chtějí penaltu. To je absolutně zbytečné, musíme být hladovější," nešetřil kritikou Kováč.

„Jsem zklamaný a naštvaný. Ztratili jsme vyhraný zápas. Karviná do gólu neměla žádnou šanci, my dvě tři velmi dobré. Prohráli jsme si to sami velkými chybami. Můžeme se vymlouvat na mladou obranu, ale to je tak vše. To, že jsme prohráli, je naše blbost," vykládal opavský kapitán Jan Žídek. „Liga není zadarmo, a pokud nechceme opakovat minulou sezonu, musí tomu odpovídat i naše výkony," upozornil.

Na levé straně opavské defenzivy se kvůli absencím vykartovaného Hrabiny a zraněného Hnaníčka poprvé v kariéře objevil teprve 17letý Dalibor Večerka. Kvůli křečím střídal minutu před vyrovnávacím gólem. „Zvládl to fantasticky. Dovolím si tvrdit, že kdyby zůstal na hřišti, tak bychom ten gól nedostali. Nedomluvíme se, prohrajeme souboj, to musíme zvládat. Byla ro jednoznačná chyba v komunikaci, která nás stála body," upozornil Kováč.

Liga si nyní na jeden víkend kvůli reprezentační přestávce odpočine. A Kováče čeká úkol vrátit svěřence do pohody. „Výhra před reprepauzou by byla fajn a pomohla by nám, protože nás trochu dohání kratší příprava. V tom to máme těžší. Ale kluci jsou pracovití věřím, že se zvedneme," zadoufal Kováč.