Neskutečné zklamání. Výkon jsme nepodali ani průměrný, zlobí se trenér Teplic

Proč se domů vracíte s prázdnou?

Zápas jsme nezvládli výsledkově ani herně. Domácí vyhráli zaslouženě, šli si za vítězstvím, byli odhodlaní a měli nováčkovské nadšení. Porazili nás zbraněmi, na které jsme byli připravení. Věděli jsme o nich, přesto jsme prohráli. Nepodali jsme výkon ani průměrný. Dokážeme hrát daleko líp ve středu pole, cítím neskutečné zklamání.

Ligu jste přitom začali v Příbrami na výbornou...

Celý týden jsme se bavili o tom, aby hlavně nepřišlo uspokojení. Nabádal jsem hráče, že to bude jiné utkání, že nás čeká blok, že z něj budou vyjíždět... Domácí až do 42. minuty neměli žádnou šanci, čekali na naši chybu a využili ji. Z první příležitosti dali branku, pak nám darovali vyrovnání vlastním gólem, ale ani to nás nezvedlo na nohy. Přitom pro soupeře to byla rána inkasovat ve 48. minutě... Přesto nás to ale psychicky nezvedlo.

Čím si to vysvětlujete?

Chtěli jsme dostat do hry střední zálohu. Trubače, Žitného, Kučeru... Jenže se to nepovedlo. Chtěli jsme dávat balony za obranu, chtěli jsme tam mít náběhy, protože jsme věděli, že Pardubice mají vysoko postavenou obranu. Balony tam ale nepřišly. Naši halfbeci nemají takovou formu, jakou bych očekával.

Na lavičku usedlo jen pět náhradníků. Chyběli i Moulis s Nazarovem, co se stalo?

Moulise skolila viróza, Nazarov má zase svalové problémy. Oba doufám budu k dispozici pro příští zápas. U trojice Kozák, Hošek, Shejbal ještě uvidíme... Snad jeden z nich bude příště fit. Samozřejmě měl jsem omezené možnosti, svázané ruce s tím něco udělat, ale nevymlouvám se na to. Pořád se hraje na hřišti deset proti deseti a tohle utkání prostě musíme zvládnout.