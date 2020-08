Chceme padesát procent za Juliše, žadoní Hanáci. Zachránili mu kariéru, on je popravil

📺 JULIŠ | „Máme svůj cíl na šest kol a toho se zatím držíme! Snad se to povede udržet co nejdéle!“

„A ten cíl je 18 bodů?“

„Jo, je to 18 bodů!“



🎤 Lukáš Juliš v rozhovoru po Sigmě! #acsparta



➡ https://t.co/qZC3ZxD53b pic.twitter.com/DuNde7aooZ