Po triumfu přišel pád. Odevzdali jsme tři body, štve Mareše po nezdaru s nováčkem

Radost vám pokazil praporek asistenta rozhodčího, který odmával ofsajd.

Asi byl, co říkal Pavel Drsek (asistent trenéra). Měl jsem si to pohlídat. U další šance levačkou jsem měl být rychlejší. Věděl jsem, že mám trochu času, zpomalil jsem a protihráč tomu zabránil skluzem. Ve druhé půli mi to dal Vondy (Vondrášek) hlavičkou. Gólman Pardubic byl trochu venku, chtěl jsem mu to dát po zemi po pravé straně, ale dal jsem do míče málo razance. Je to škoda, protože jsem na hřišti od toho, abych dával góly. Tým na mě spoléhá.

Dělala vám potíže vysoko postavená obrana soupeře?

Připravovali jsme se v týdnu na náběhy za obranu. Chci se na to pak v klidu podívat bez emocí u videa. Chtěl jsem to plnit, ale balonů jsme tam moc nedostali. Je to škoda, odevzdali jsme tři body.

Proč?

Nechali jsme si dát dva góly ze dvou šancí, to je celý. Rozhodla efektivita. Věděli jsme, že Pardubice to mají postavený na pevném bloku vzadu, chodí do protiútoků a čekají na chyby soupeře. Bohužel jsme v prvním poločase dvě udělali a oni jednu z nich proměnili.

Přitom jste si nepřáli inkasovat jako první...

Ano, je pak ještě těžší se do jejich bloku dostávat. Přesto jsme vyrovnali, jenže místo aby nás to nakoplo, necháme si dát takovýhle gól.... Pak už je strašně těžký to honit. V poslední minutě jsme měli ještě velkou šanci Trubem (Trubač), ale bohužel jsme ji nedali.

Ligu jste rozjeli skvěle, před týdnem jste přivezli z Příbrami všechny body, na výhru jste ale u Botiče nenavázali. Nedostavilo se uspokojení?

Dobře jsme věděli, že Pardubice hrají jiným systémem než Příbram. Vycházejí z pevné defenzivy. Chyběl nám klid v předfinální fázi, jsme strašně nervózní a do bloku nám to vůbec nešlo. Máme problém dát balon ze strany před bránu, což je naše minus.