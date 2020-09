Tetteh je v Turecku, Sparta dolaďuje jeho odchod do Malatyasporu

Předpoklady má jako málokdo, proto se očekávalo, že jednou zamíří z Letné třeba do Francie, v lepším případě rovnou do anglické Premier League. Ghanský útočník Benjamin Tetteh měl světlé momenty, ale také spoustu šedivých. Fotbalová Sparty by na něm každopádně tratit neměla. Finalizuje Tettehův odchod do Turecka, od Malatyasporu by mohla vyinkasovat až 125 milionů korun. Nejpravděpodobněji se aktuálně jeví hostování s následnou opcí.