Předzvěst velkého návratu? Stoch začal trénovat se Slavií!

Další krok k diskutovanému návratu? Dost možná. Fotbalový záložník Miroslav Stoch se zapojil do přípravy pražské Slavie, odkud v létě minulého roku odešel do řeckého týmu PAOK Soluň. Slavia zprávu avizuje na svém webu.

Zatímco v Edenu byl miláčkem fanoušků sešívaných, návrat do barev PAOK Soluň se mu nepovedl. Hrál sporadicky, takže brzy zatoužil odejít.

Třicetiletý slovenský reprezentant Miroslav Stoch musel začátkem srpna kvůli nákaze koronavirem do izolace, pak se s řeckým klubem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Okamžitě se také ojevily spekulace, že by mohl zamířit zpět do Edenu.

Už tam také je, i když zatím ne jako hráč sešívaných.

„Miňo v minulosti odvedl pro Slavii obrovský kus práce, proto jsme mu rádi umožnili tréninkový proces v době, kdy ukončil své působení v Řecku. Jsme domluveni, že se s námi bude připravovat," avizuje sportovní ředitel Jiří Bílek.

„Chtěl bych Slavii poděkovat za možnost, které si vážím. Uvidíme, co nejbližší doba přinese," usmívá se slovenský záložník trochu tajemně.

Stoch ve Slavii působil do léta 2019. S červenobílým dresem se rozloučil ziskem double - měl velký podíl na zisku titulu a domácího poháru v roce 2019. Ve Slavii navíc získal i domácí pohár 2018 a pomohl klubu k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Celkově v sešívaném nastoupil do 58 ligových zápasů, nastřílel 16 gólů a připsal si 15 asistencí.