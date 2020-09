Slavné jméno se vrací do Edenu! Je brankářská rošáda předzvěstí Kolářova odchodu?

Jednoho Jendu Stejskala už mezi tyčemi fotbalová Slavia měla. Dlouholetý sparťan posílil sešívané po návratu z Anglie a v roce 1996 jim vychytal slavný titul. Nyní jde o shodu jmen, ale gólman Jan Stejskal je v Edenu znovu. Obhájce titulu se domluvil na brankářské rošádě s Mladou Boleslaví, kam míří Jakub Markovič. V obou případech se jedná o hostování. Markovič by se měl rozchytat pro případ, pokud by do zahraničí zamířil Ondřej Kolář, velká opora červenobílých.