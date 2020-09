Tecl o povedeném úvodu sezony a roli mazáka ve Slavii: Na mladý spoluhráče jsem hodnej

Hattrick v úvodním kole na půdě Českých Budějovic, poté návrat do české reprezentace. Byť se jednalo o záložní celek, který namísto A-týmu odehrál v pondělí zápas Ligy národů proti Skotsku. Útočník fotbalové Slavie Stanislav Tecl vlétl do nové sezony jako vítr.

Za jeden zápas jste zvládnul stejný počet gólů, jako za celý uplynulý ročník. Potom start za reprezentaci. Mohl jste si přát lepší scénář?

Jedině, že bych dal ještě o gól navíc. Ne, vážně, je to pro mě pohádkový úvod. Absolutně vůbec jsem nečekal, že bych si mohl zahrát za reprezentaci. Po Slovensku jsem myslel, že sraz je rozpuštěný, a že se Skotskem se hrát nebude. Celkově mám gólový základ dobrý, věřím, že další branky přidám. Na druhou stranu je těžké plánovat, protože ve Slavii nemá nikdo místo jisté. Nepovede se mi jeden dva zápasy a může být všechno jinak.

Je náročné srovnat se s tím, že pokud nezahrajete nebo nedáte gól, příště budete sedět na lavičce?

Svoji roli každý zná. Já se vlastně ve Slavii peru pořád o místo s králi střelců. Dřív s Milanem Škodou, teď s Petarem Musou. S oběma jsme si to nastavili tak, že jeden nastoupí od začátku a druhý ho v šedesáté, sedmdesáté minutě dostřídává. Síly se rozloží, navíc týmy se na nás hůř připravují.

Stanislav Tecl v reprezentačním dresu v souboji s Liamem Cooperem ze Skotska.

Vlastimil Vacek, Právo

Poslední sezony konkurovala Slavii v boji o titul pouze Plzeň. Přidá nyní Sparta?

Stoprocentně. Sparta už na začátku sezony ukázala, že bude silná, že se s ním musí určitě počítat. Zápasy s Jabloncem, Libercem nebo s Boleslaví budou hodně nepříjemné, ale první tři místa bychom měli obsadit my, Plzeň a Sparta. My pochopitelně chceme zase obhájit.

Stanislav Tecl ze Slavie (vpředu) střílí gól.

Václav Pancer, ČTK

Je současná Slavia ještě silnější než ta loňská?

Těžko se mi posuzuje. Tohle se ukáže až v kritických momentech, když tým není ideálně vyladěn a je potřeba vyhrát. Teď nás čeká kvalifikace Ligy mistrů, dvojzápas nám nastaví zrcadlo, jak na tom doopravdy jsme.

Narazíte buď na dánský Midtjylland nebo švýcarský Young Boys Bern. Koho byste raději?

Myslím, že jsme si všichni přáli jinou dvojici. Na druhou stranu, jde o poslední předkolo, tam už není slabý soupeř. Pokud chceme Ligu mistrů hrát, musíme si s tím poradit. Dánové vypadají dobře, mají vepředu tři šikovné hráče, na které spoléhají. Je mi jedno, koho dostaneme. Ale přece jen, radši bych jel do Dánska než do Švýcarska na umělou trávu.

Stanislav Tecl ze Slavie.

Václav Pancer, ČTK

Prvního září vám bylo třicet let. Neříkáte si, jak rychle to letí?

Ani ne, cítím se skvěle. Ve Slavii máme mladou kabinu. Ale vím, jsem jeden z nejstarších.

Útočník Michael Rabušic je v Liberci v jednatřiceti nejstarší.

Ve Slavii je to podobné. Ale přede mnou jsou přece jen ještě starší kluci. Třeba brankář Přéma Kovář. Samozřejmě, člověk cítí vyšší zodpovědnost za výsledky než v osmnácti. Ale já žadnej mazák nejsem. Když přijdou mladí kluci do Slavie, chvíli jim trvá, než navyknou na nejvyšší nároky. Právě od toho tam jsme my starší, abychom jim pomohli a všechno usnadnili. Aby se měli o koho opřít.

Lukáš Štetina ze Sparty a Stanislav Tecl ze Slavie v akci během derby "S".

Vlastimil Vacek, Právo

Jste na ně hodný?

Myslím, že dělení kabiny na staré a mladé, jako bylo dřív, už neexistuje. Od doby, co se zrušila vojna. Když jsem začínal, měl jsem mazáky, kteří na vojně byli. Pokud jsem něco zapomněl, dostal jsem třeba pohlavek. Já jsem ale na mladý spoluhráče hodnej.