Zaměstnanec Sparty je pozitivní, do kontaktu s hráči nepřišel

Koronavirus zneklidnil i fotbalovou Spartu. Pozitivně testován na covid-19 byl v průběhu týdne jeden ze zaměstnanců klubu, který ale nepřichází do kontaktu s mužstvem. Všichni hráči áčka i členové realizačního týmu měli před víkendovým ligovým duelem v Karviné negativní výsledek testu.

Koronavirus zaútočil i na letenský klub. Zápasový program prvního týmu však zatím ohrožen není.

"Po pozitivním nálezu u jednoho ze zaměstnanců klubu se následně preventivně nikdo mimo sportovní úsek nesetkával s hráči. Otestováni na covid-19 byli všichni ostatní zaměstnanci Sparty na Letné a u všech testy dopadly negativně," uvedl klub na twitteru.

📺 PREVIEW | V průběhu týdne byl jeden ze zaměstnanců klubu, který nepřichází do kontaktu s hráči, pozitivně testován na COVID-19. Následně se preventivně nikdo mimo sportovní úsek s hráči nesetkával a nové preview je tedy trochu jiné... #acsparta



— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 11, 2020

Pro mužstvo je důležité, že do úterního modelového utkání s Viktorií Žižkov (1:3) už zasáhli také Dočkal, Čelůstka a Hložek, tedy reprezentanti, kteří se po vítězství na Slovensku museli vrátit domů. Šilhavého mužstvo bylo kvůli dvěma pozitivním testům v realizačním týmu rozpuštěno a duel se Skotskem pak v Olomouci odehrál zbrusu nový ligový výběr pod vedením kouče Holoubka.

V áčku Letenských se zatím od začátku pandemie koronavirus neobjevil. Dvakrát ale musela do karantény třetiligová rezerva Sparty - nejprve v červenci a poté v srpnu. Trenér Michal Horňák pak minulý týden zažil také předčasné ukončení srazu reprezentace do 19 let.