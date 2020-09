První gól Sigmy byl sporný, neměl nejspíš platit, zlobí se Klusáček

„Rozhodla první branka, která byla sporná. Myslím, že Hála si při zpracování nastřelil míč do ruky. Podle nového pravidla by neměla při gólové akci vzniknout výhoda, i když si hráč sám ruku nastřelí. Jestli tady byl VAR, je to divné. Nechápu to," zlobil se Klusáček, který si situaci po utkání prohlédl na videu.

„Myslím, že gól neměl platit, takový je můj názor. Situace nastala, když šla Sigma do brejku. Získala tím výhodu. Ale můžeme se nad tím jen dohadovat," dodal Klusáček, který přiznal, že Sigma zvítězila zaslouženě.

Pražané na Hané ztratili podzimní neporazitelnost i neprůstřelnost. Po slabém výkonu. Aktivní byli jen v úvodních dvaceti minutách, pak nebyli nebezpeční. Za celý zápas nevyprodukovali jedinou střelu na branku. „Kromě šance Hronka jsme prakticky neohrozili branku. Sigma byla nebezpečná v závěrečné útočné třetině, my jsme po přestávce vůbec nehrozili," podotkl Klusáček.

Mojmír Chytil se raduje z třetího gólu Olomouce, vlevo je jeho spoluhráč Pavel Zifčák, vpravo Jiří Bederka z Bohemians.

Luděk Peřina, ČTK

Klokani po úvodní vysoké výhře nad Mladou Boleslaví (4:0) dvakrát po sobě nedali gól, získali jeden bod za remízu v Brně. „Jestli jsme spadli na zem? Tak to přece není. V Bohemce určitě nejsou hráči, kteří by po jedné výhře nosili nos nahoru. Prostě musíme příště zabrat proti Plzni," uvedl záložník Kamil Vacek.