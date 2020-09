Příbram - Opava 1:1 Opava smazala manko a získala první bod

Souboj dvou nejhorších celků minulé sezony kvalitou odpovídal i jejich stávajícímu postavení v tabulce. Byla to v jejich podání jedním slovem bída. Příbram sice doma vedla, ale Opava si nakonec odvezla cenný bod ze hřiště soupeře za remízu 1:1. Opava s Příbramí neprohrála popáté za sebou.

Příbram začala ofenzivně, po dvou minutách kopal Pilík rohový kop, ale v závaru před opavskou brankou nikdo z domácích nedokázal míč doklepnout do sítě. Při akci hostí si gólman Melichar dovolil odvážnou kličku na dobíhajícího Dordiče, který skončil na zadku. Příbram hned převzala iniciativu, při dalším útoku chyběly Vávrovi centimetry, aby se dostal k míči dřív než Fendrich. Rezek to pak zkusil z trestného kopu z pětadvaceti metrů, ale těsně minul pravý horní roh branky.

Domácí hrozili ze standardních situací, ale chybělo přesné zakončení, což platilo i po trestném kopu Pilíka a vzápětí při akci Antwiho, po níž Vávra pálil vedle branky. Hosté se spokojili s co nejdelším držením míče a čekáním, jestli se v domácí obraně neobjeví mezírka k brejku. Žádnou ale nenašli. V poslední čtvrthodině první půle Opavští zamkli soka v blízkosti šestnáctky, ale vymyslet a realizovat finální přihrávku do střelecké pozice, byl problém. Příbram na tom byla obdobně. Když už se Vávra probil do šestnáctky soupeře, trefil jen Hrabinu.

Nuda pokračovala i po změně stran. Slibný brejk založili hosté, ale přihrávku do šance v posledním okamžiku zblokoval Tregler. Odpovědí byla Rezkova rána, která prosvištěla kolem levé tyče. Vysoko nad branku pak mířil volej Antwiho. Po necelé hodině probral diváky z nudy Antwi, který zblízka po přihrávce Nového překonal Fendrycha. Gólu předcházela ponechaná výhoda. Hostí reklamovali ofsajd, ale jeden z beků se zapomněl před Antwim. Byla to první domácí střela mezi tyče.

Ghanský záložník se objevil před Fendrychem po pár minutách znovu. Možná v tě chvíli litoval, že není o pár centimetrů vyšší, protože míč mu po centru z levé strany jen přičísl bujnou kštici. To Tregler se sice dostal na úroveň míče po centru Pilíka, ale minul. A tak udeřili hosté, centr z pravé strany trefil Dedič hlavou do Melichara, který míč vyrazil k jeho nohám, Tregler s Hájkem si zdřímli, takže opavský útočník po dvou minutách na hřišti srovnal skóre.

Hosté byli ve zbývajících minutách aktivnější. Ale tři body mohly zůstat u říčky Litavky. Fendrych podcenil centr od rohového praporku, míč jen vytlačil na hranici šestnáctky k Treglerovi, který ale pálil levačkou pár centimetrů nad břevno.