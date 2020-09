Pardubice - Slavia 1:1 Východočeská senzace v Ďolíčku! Nováček obral šampiona

Sešívaní se museli obejít bez stopera Zimy, který si z reprezentačního srazu týmu do 21 let přivezl zranění. Zaregistrovali však velký návrat, poprvé od března do základní sestavy nastoupil Peter Olayinka.

Pardubičtí začali odvážně. Černý se v šestnáctce uvolnil a vystřelil po zemi vedle. V 8. minutě se sešívaní marně spoléhali na odmávání ofsajdu a Cadu šel ze strany sám na Koláře. Tutovky se však lekl, trefil jen boční síť a brankář vůbec nemusel zasahovat.

Favorit odpověděl ze standardky, první šanci Slavie měl po rohu hlavičkující Bořil. Dobrou příležitost měl také Tecl, ale přestřelil. Ve 28. minutě si o cenu fair play řekl právě Olayinka, když se přiznal k teči a opravil chybný verdikt rozhodčích v neprospěch svého týmu.

Fyzicky nadupaní sešívaní utahovali šrouby, jenže ve 38. minutě pro ně přišel šok. Hovorka jako poslední instance zaváhal, Tischler ho důrazným skluzem obral o míč a hnal se sám na branku. Na rozdíl od Cadua se nebál, zachoval klid a jako vůbec první v ligové sezoně Koláře překonal.

Do konce poločasu se už skóre nezměnilo. Do druhého poslal trenér Trpišovský hned dva nové muže, Traorého a Musu. A právě chorvatský kanonýr si šest minut po přestávce naskočil na Ševčíkův centr z rohového kopu a hlavou vyrovnal.

Nováček si mohl stejnou mincí vzít vedení zpátky. Toml po standardce předskočil Koláře a míč z jeho hlavy směřoval do sítě, jenže kapitán Bořil stačil svého brankáře zastoupit a nebezpečí uhasit.

Tlak červenobílých ochabl, minuty jim rychle utíkaly. Provod branku netrefil, Coufal hlavou po Musově úniku také ne. Průvan v obraně způsobil až chorvatský útočník, ale také minul.