Horváth: Ke třem bodům nám chyběly centimetry

Po domácí prohře s Teplicemi, které se trápí, nyní přišla remíza s Opavou, s níž soupeříte na konci tabulky. Cítíte velké zklamání?

Jsem opravdu hodně zklamaný. Měli jsme víc střeleckých pozic, z nichž jsme mohli skórovat, než soupeř. Jen Vávra měl tři. Bohužel se znovu ukázalo, že nám chybí lepší finální řešení. Máme jen bod, což je málo.

Vedoucímu gólu předcházela parádní fotbalová akce. Bohužel pro vás podobných moc nebylo...

Pilík ji začal výbornou přihrávkou Novému, ten perfektně našel Antwiho. Tohle chceme hrát, protože kluci byli přesně v prostorech, kde měli být. Je pravda, že takových mělo být víc.

Proč nebylo?

Neměli jsme v pauze přípravné zápasy, což nám teď trochu chybí. V tréninku takové akce nacvičujeme, jenže tam je to mnohem jednodušší než v zápasech. Praxe pak ukáže, co děláme špatně a co musíme zlepšovat.

Co vám nejvíc chybí?

Je toho víc. S hráči se o řešení takových situací neustále bavíme. Pořád slyší slova jako důraz, jednoduchost... Mně je jedno, jak situaci vyřeší, jen když balón skončí v síti. V tréninku z takových akcí padají góly, dnes to bylo jen z jediné, kterou zakončoval Antwi, při tom podobných jsme měli víc. Někdy chyběly jen centimetry, ty nás nakonec stáli vítězství.

S hrou jste byl celkově spokojený?

Myslím si, že jsme odehráli fyzicky velmi náročný zápas. Kluci bojovali, nebyli líní na krok. Nejsem přítel statistik, ale čísla z tohoto zápasu, co se týká například sprintových náběhů, nebudou vůbec špatná. Chceme hrát aktivní náročný fotbal, této linie se budeme držet.

Problémem ale zůstává stále i obrana...

Hodně jsme na ní zapracovali, ale proti Opavě zase udělala fatální chybu. Dedič stál na malém vápně, bez problémů hlavičkoval i dorážel. To je prostě nepřijatelné.

Příští víkend jedete na Slovácko, proti kterému se Příbrami dlouhodobě nedaří. Co od zápasu očekáváte?

Bude pro nás velice těžký zápas, protože Slovácku se daří. Pro nás je ale těžké každé utkání. Na Slovácku to bude opět výzva. Oni jsou favority, ale my jim budeme chtít duel co nejvíc znepříjemnit a pokusit se bodovat. Předpokladem je koncentrovaný kvalitní výkon. Věřím, že do hry přeneseme víc prvků z tréninku, které se nám v něm daří.