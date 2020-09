Trefa Mosquery? Sesypali jsme se po ní jako domeček z karet, bědoval Brandner

Do utkání jste přitom vstoupili slibně. Byli jste aktivní a soupeři v obraně zatápěli...

Herně to nebylo špatný. Bohužel jsme hráli jenom po vápno, v němž jsme nebyli nebezpeční. Soupeř měl jen jednu střelu v první půli. Takhle to trefil a všechno se nám sesypalo, jako domeček z karet...

Do druhé půle jste vlétli s cílem dostat protivníka pod tlak a vyrovnat. Místo toho ale přišel druhý úder Liberce, zlomil vás?

Druhý gól nás úplně položil. Bylo po zápase...

Za celých devadesát minut jste přitom vyslali jedinou přímou na bránu...

Je to hrozně málo, ale bylo to tím, že jsme prostě hráli jenom po vápno. Zápasy se právě v něm rozhodují a my tam nebyli produktivní.

Tým navíc postihly zdravotní trable. Zranil se reprezentant jedenadvacítky Šulc a při posledním tréninku si poranila sval i nová posila ze Slavie útočník Van Buren. Byla to velká komplikace?

Mick měl samozřejmě hrát, má kvality, je to výbornej fotbalista. Je možný, že by dnes hrál místo mě nebo někde jinde v sestavě... Jsem určitě rád, že jsem mohl nastoupit, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.

Pouhý bod po třech kolech vás určitě netěší. Co udělat proto, abyste čekání na první výhru v sezoně ukončili za týden v Opavě?

Máme teď týden nato, abychom si řekli, co bylo špatně. Musíme se z dnešního utkání poučit. Už nám nic jiného nezbývá než v Opavě zkrátka vyhrát.