Opava má první bod. Kouč Kováč ale úplně spokojený není

„Byl to nervózní zápas. Nezačali jsme dobře, první poločas se mi ani trochu nelíbil. Do zakončení jsme se skoro vůbec nedostali, a když jsme si vytvořili nějaký náznak šance, řešili jsme to hrozně zbrkle. Pak jsme dostali gól, na což jsme zareagovali střídáním Václava Juřeny a René Dediče. Oba hru hodně oživili. Pomohlo nám i to, že Lukáš Holík šel na podhrot a směrem nahoru jsme měli větší kvalitu," konstatoval po utkání Kováč.

Po změně stran vzrostla oboustranně nervozita. Hráči si uvědomovali, že tenhle zápas může v boji o záchranu patřit ke klíčovým. „Emoce tam byly, protože hrajete o hodně. Kdybychom prohráli, odskočili by nám a bylo by to složité. Víte, jak to je. Jedete do Příbrami a oba týmy měly nula bodů na kontě. Věděli jsme, že to bude složité," pravil opavský kouč.

V hlavě měl ještě domácí prohru s Karvinou. Dalším týmem, s nímž je třeba bodovat. „Před zápasem mě ještě stále hodně mrzel domácí zápas s Karvinou, protože jsme podle mě prohráli vítězné utkání, a tak jsme věděli, že to v Příbrami musíme urvat. V závěru zápasu jsme šli do tlaku a věřil jsem, že bychom tady ještě mohli vyhrát," uvedl.

Nakonec museli Slezané vzít za vděk bodem, byť ke třem bylo blízko. „Máme první bod, který bude cenný, až když doma za týden porazíme České Budějovice. Potom se uvidí. Samozřejmě jsme rádi, že jsme venku remízovali po třech zápasech, ale teď se musíme co nejlépe připravit na sobotu," zdůraznil Kováč.