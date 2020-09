Takové zápasy vyhrávají velká mužstva, poukázal sparťan Hložek

Patnáct minut hry stačilo fotbalistům pražské Sparty k tomu, aby mizerně rozehrané utkání v Karviné přetavili v třetí ligovou výhru. Letenští prohrávali ještě ve 41. minutě 0:2, jedenáct minut po přestávce už ale o dva góly vedli. Výhrou 5:2 se Sparťané prostříleli do čela tabulky.

Po kompletně odehraném kole se tam usadili poprvé od srpna 2016. „Sledovali jsme, jak hrála Slavie a dostat se na první příčku pro nás bylo velkou motivací. Takové zápasy vyhrávají velká mužstva a myslím, že jsme ukázali že jím jsme," zdůraznil Adam Hložek, který první a čtvrtý gól hostů vstřelil a k tomu zařídil i pokutový kop na konci prvního poločasu.

„Byl pod kuratelou, protože zatím nedal gól. Jsem rád, že mě poslechl," usmíval se trenér Sparty Václav Kotal. „Sice jsem dával gól proti Žižkovu (v týdnu Sparta prohrála v přípravě 1:3 - pozn. aut.), to se ale asi nepočítá," zareagoval Hložek na trenérskou výtku. „Pro každého útočníka je fajn, když se trefí. Jsem proto velmi spokojený. Doufám, že si to přetáhnu do dalšího zápasu," pokračoval 18letý útočník.

Cestu do čela tabulky si hosté zkomplikovali, jak jen mohli. Karviná dvakrát v prvním poločase nachytala obranu Sparty v nedbalkách a ve 28. minutě po gólech Papadopulose a výstavním vlastenci Lischky, vedla 2:0. „Věděli jsme, že domácí budou chtít hrát aktivně. Připravovali jsme se na to. Jenomže jsme udělali dvě chyby rychle za sebou a oni nás pokaždé potrestali. Byl to pro nás docela šok. Naštěstí jsme rychle zareagovali," vykládal Hložek.

Sparta v Karviné předvedla podobný obrat, jako v jarní části minulé sezony. Tehdy prohrávala 0:1 a zvítězila 4:1. „Na to jsme nemysleli, ale v tomhle si ty zápasy byly asi podobné," přemítal střelec kontaktního gólu Hložek, kterého pak ještě těsně před přestávkou sestřelil ve vápně Twardzik a vyrovnání zařídil z penalty Dočkal.

„Dopředu jsme velmi silní, tam to bylo v pořádku. Věřil jsem, že to kluci zvládnou. Obrannou fázi potřebujeme zlepšit. Ale vždycky nějaké góly dostanete. Ve druhém poločase jsme se prosadili kvalitou, to je pro mě důležité," poukázal Kotal, jenž musel v reprezentační přestávce řešit ztrátu slovenského stopera Štětiny, který se zranil v nedávném duelu Ligy národů proti Čechům po střetu se spoluhráčem Dočkalem.

„V tříčlenné obraně jsou chyby mnohem více vidět, proto jsem zvažoval, zda nejít na čtyři beky. Ale nechtěl jsem dělat více změn, než jednu a vyplatilo se to," měl radost Kotal.