Itálie a Brno, Laco a LK 37. Dva Krejčí jsou na jednu Spartu dost

Den velkého návratu do čela tabulky poprvé po čtyřech letech. Ale také premiéry pro dva různé fotbalisty se shodným jménem Ladislav Krejčí. I takové bylo vítězství Sparty 5:2 v Karviné. Zatímco mladší ze jmenovců se dočkal prvního ligového gólu v rudém dresu, starší se zase dostal na trávník poprvé od svého návratu z Itálie.

Tak pojď, kamaráde... Ladislav Krejčí starší v Karviné střídá Vindheima a vrací se do české ligy.

Jmenovci ve stejném týmu nejsou až takovou raritou. Často spolu hrají i bratři. Shoda i v křestním jménu je však čestnou výjimkou.

A jak teď dva Ladislavy Krejčí v letenské kabině odlišit?

„Odmítli jsme označení I. a II., přišlo nám nejméně diplomatické," avizuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Na klubovém webu je starší Ladislav Krejčí ve statistice z utkání uváděn s dodatkem Laco, mladší pak s dovětkem LK 37.

„V kabině není s rozlišením žádný problém. Je číselné, 9 a 37. Navíc mladší Ládík si na svém čísle zakládá a již během minulé sezony se občas žoviálně tituloval jako LK 37. Vžilo se samozřejmě i rozlišení starší a mladší. Nebo také Itálie a Brno," usmívá se Kasík.

Hráči Sparty se radují z pátého gólu. Libor Kozák děkuje za asistenci Krejčímu staršímu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zatímco zkušený internacionál se do Sparty vrátil z Boloni, člen reprezentace do 21 let přišel před rokem ze Zbrojovky.

Zmatek však může vzniknout třeba na soustředění při příjezdu do hotelu. „Žádnou vtipnou historku zatím nemáme. Ještě se nestalo, že by nám dva pokoje seškrtali na jeden, protože by si v recepci mysleli, že jsme se přepsali. Alespoň o ničem nevím, takové věci řeší vedoucí týmu Míra Baranek," culí se Kasík.

Asistence z netradiční strany

V Karviné se každopádně radovali oba Krejčí. Mladší LK 37 se konečně trefil, jeho první ligovou trefu v rudém mu rozhodčí v minulé sezoně sebrali a označili za vlastní gól.

Starší Laco pak v lize nastoupil poprvé od svého návratu z Itálie. A i když se představil netradičně na pravé straně hřiště, stihl přihrát na pátou branku Liboru Kozákovi.

„Obrovsky jsem se těšil na návrat. První poločas se sledoval složitě, prohrávali jsme 0:2. Kluci ale ukázali velkou sílu, šel jsem na hřiště už za stavu 4:2, bylo prakticky rozhodnuto. Jsem rád za přihrávku, že jsem trochu pomohl týmu," líčí starší Krejčí v rozhovoru pro klubovou televizi.