Hašek promluvil o konci na Letné. Od Sparty mi chyběl respekt, říká záložník

Vztahy záložníka Martina Haška mladšího a Sparty nebyly ideální od jeho příchodu v lednu 2019. Olej do ohně přilila situace, kdy Sparta pokutovala Haška 75 tisíci za to, že si údajně před dovolenou nevyzvedl sporttestery a běžecký plán, který měl přes volno splnit. Poté se Spartou neodletěl na soustředění do Španělska. Sparta reagovala tím, že Haška čeká finanční postih (byla mu udělena pokuta 300 tisíc korun). Navíc tvrdila, že výsledky fyzických testů po dovolené u Haška prokázaly významný pokles jeho fyzické kondice (výsledky testů byly v rámci mužstva průměrné) A přeřadila ho za trest za neodlet na soustředění do béčka. V závěru přestupního termínu vypadalo, že záložník přestoupí do Haify, z námluv nakonec sešlo. Po návratu se pokoušel s klubem domluvit na půlročním hostování do Polska, to však Sparta zamítla. Hašek s ní krátce poté jednostranně vypověděl smlouvu. Klub po hráči požaduje kompenzaci 55 milionů korun, hráč po klubu 6 milionů, případ řeší sbor rozhodců. Kdy vynese výsledek je ve hvězdách. Nicméně tím případ neskoční, nespokojená strana se může odvolat až k mezinárodní arbitráži ve Švýcarsku. Věc se může táhnout roky.