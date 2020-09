Šibenice v Edenu vymetá parádně! Trpišovský možná našel žolíka na Dány

Všechny tři výhry úřadujících mistrů v nové ligové sezoně mají jeden společný rys. Fotbalisté pražské Slavie dali Českým Budějovicím, Příbrami i Teplicím úvodní gól nejpozději do třetí minuty. Severočechy sešívaní doma smetli 5:1 a naladili se na úterní úvodní duel play off Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem. „V úterý nás čeká úplně jiné utkání! Především jsme potřebovali, aby se někteří hráči vrátili do pohody, která nám po reprezentační pauze chyběla,“ upozorňuje trenér Jindřich Trpišovský.