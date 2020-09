Baník vytasil proti nováčkovi staronovou posilu a vyplatilo se

Trumfem domácího Baníku se stal záložník Carlos De Azevedo, který se podílel na dvou ze tří branek. Brazilský záložník, jenž se v této sezoně objevil v sestavě Baníku vůbec poprvé, na první gól útočníkovi Tomáši Zajícovi přihrál, druhý balon do sítě Pardubic sám poslal. Třetí gól přidal v nastavení Muhamed Tijani.

„Jeho výkon se mi velmi líbil. Zhruba před měsícem byl na odchodu, moc se s ním už nepočítalo, ale vzal to za správný konec. I když byl hrát několikrát za béčko, tak tam vždycky byl nejlepší hráč a řekl si o to, abychom s ním počítali. Je to náš hráč a vrátil jsme ho do sestavy, protože si to zasloužil. Jsem rád, že dneska byl možná tím rozhodujícím faktorem," chválil De Azeveda trenér Baníku Luboš Kozel.

De Azevedo se fanouškům nejprve připomněl nůžkami a následně gólovou přihrávkou Zajícovi. „Zakřičel jsem si a Carlos mi to krásně poslal přímo na hlavu," chválil Brazilcovu techniku Zajíc. „Hráli jsme opravdu dobře. Šli jsme do nich naplno a byla jen otázka času, kdy dáme gól. Naštěstí jsme to stihli do poločasu, takže v tom druhém se nám hrálo podstatně lépe," poukázal Zajíc, který se v tomto týdnu gólově prosadil už podruhé, protože ve středu dvěma zásahy odklidil z pohárové cesty divizní Frenštát.

Zleva brankář Pardubic Marek Boháč, Muhamed Tijani z Ostravy a Michal Petráň z Pardubic.

Vladimír Pryček, ČTK

„Zvedl jsem si tím trochu sebevědomí, více jsem si věřil. Ale ještě potřebuju dohnat fyzičku. Hrál jsem ve středu sedmdesát minut, takže mi rychle docházely síly," svěřoval se útočník Baníku.

Baník vstřelil tři góly poprvé od červnového vítězství v Olomouci (3:2), domácího vítězství se dočkal po dlouhých jedenácti měsících (8. listopadu 2019 doma porazil 3:0 Karvinou). Pod trenérem Lubošem Kozlem se z ní radoval úplně poprvé. „Nebyli jsme v úplně lehké situaci a víceméně pro nás byla povinnost tohle utkání zvládnout, přestože soupeř tím, jak zvládl předchozí zápasy, vzbuzoval respekt," upozornil Kozel

Východočeši ale na výkon, díky kterému v minulém kole dokázali obrat o body mistrovskou Slavii, nenavázali. „Podali jme asi nejhorší výkon v dosavadním průběhu soutěže a tuhle krutou porážku jsme si zasloužili," připustil trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

„Od začátku jsme byli ustrašení, nevycházely nám kombinace a dostávali jsme se pod velký tlak. První poločas jsme prakticky strávili na vlastní půlce. Pak jsme se sice trochu zvedli, ale k alespoň nějakému ohrožení branky soupeře to nestačilo," dodal Novotný.