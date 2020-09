Kobra po úspěšné premiéře za Plzeň: Trenér po mně nechtěl žádné čáry máry, jen jsem se snažil pomoct týmu

Začal přesně tam, kde před více jak osmi lety v české lize končil. V posledním zápase před odchodem do zahraničí vstřelil Zdeněk Ondrášek v dresu Českých Budějovic gól Bohemians 1905. Při návratu do nejvyšší soutěže skóroval reprezentační útočník opět proti Klokanům. Při sobotním debutu za Plzeň položil v Ďolíčku gólem hlavou základ k výhře 4:1.

Mohl jste si přát lepší premiéru za Plzeň?

Co se týče výsledku a gólu, tak za mě absolutní spokojenost. Jsem moc rád za důvěru, kterou mi dal trenér. Ale vím, že mám před sebou hodně práce.

Po příletu z Dallasu jste s novým týmem absolvoval pouze čtyři tréninky. Bylo složité jít tak brzy do ostrého zápasu?

Trenér po mně nechtěl žádné čáry máry. Fotbal je všude na světě hra o jedenácti lidech na každé straně, kteří hrají s jedním míčem na dvě brány. Pochopitelně, nevěděl jsem, v jakých prostorech se noví spoluhráči pohybují a tak. Ale moc mi pomohli, bez nich bych na hřišti umřel dřív.

Víc než sedmdesát minut byste nedal?

Přelet z Ameriky, časový posun. Bylo toho na mě v posledních dnech hodně. Do zápasu jsem šel s tím, že chci udělat maximum pro kluky. Zároveň jsem věděl, že i oni pomůžou mně. Přijali mě do týmu skvěle od první chvíle, co jsem přišel do šatny.

Zdeněk Ondrášek (druhý zprava) slaví s plzeňskými spoluhráči gól vstřelený Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Vybavil jste si váš poslední zápas s Klokany, po kterém jste v zimě 2012 odešel do ciziny?

Vím, že jsem předtím Bohemce pár gólů dal. Je to docela hezký - odešel jsem tenkrát z Budějovic vyhraným zápasem nad Bohemkou, gólem a také zlomeným palcem u ruky. Vrátil jsem se gólem proti Bohemce a výhrou.

Po utkání jste si užíval děkovačku s plzeňskými fanoušky. Znal jste slova?

Musím se je ještě naučit. Ale je super vidět diváky, že za týmem přijedou a podporují ho. Že má Plzeň skvělé fanoušky ví všichni. Nepřekvapilo mě to, ale bylo hezké si s nimi po zápase zazpívat.

Po děkovačce jste svlékl dres a věnoval ho malému fanouškovi. Prosil vás o něj?

Napsal mi, že mě vítá v Plzni a že by chtěl dres. Tak jsem mu ho dal.