Kdybychom si nedali vlastní gól, Sparta by kopala tři penalty, stěžuje si Páník

Cítí se poškozeni. Takřka celý druhý poločas hráli o deseti, dvě minuty před koncem se proti nim kopala penalta, po níž následoval vlastní, a tudíž vítězný gól Sparty. Ševci zahráli v Praze výtečně, po porážce 1:3 však nemají ani bod. „Kdybychom si nedali gól sami, tak by míč do naší branky nedonesli. Museli by jim písknout tři penalty,“ poznamenává ironicky Bohumil Píáník, trenér fotbalistů Zlína.

Nejvíc emocí přinesla penalta v závěru utkání za stavu 1:1. Rozhodčí Rejžek nejprve odpískal Krejčímu útočný faul za vražení do brankáře Dostála. Videorozhodčí Machálek pak ovšem sudího povolal k obrazovce, kde po prostudování záběrů verdikt otočil. Za zákrok obránce Procházky na Krejčího, po němž narazil do gólmana, nařídil penaltu!

„Vůbec jsem netušil, co jde rozhodčí sledovat na video. Jsem v šoku, že můj údajný faul! K mému překvapení se penalta pískala, bohužel. Názor neměním, i když jsem to pak viděl. Jestli jsem ho škrtl, tak možná... Rozhodčí mi ale řekl, že jsem do Krejčího strčil, ale já do něj rozhodně nestrčil," líčí emotivně exreprezentant Václav Procházka.

Opakovaný televizní záznam ukazuje, že do soupeře sice opravdu nestrčil, ale ve skluzu ho kopačkou sekl do lýtka.

⏱ KONEC | Po vydařeném výkonu odjíždíme ze Sparty bez bodů. 😔

„Někdo do mě zezadu narazil, takže jsem vlítl do gólmana a pískal se můj faul. Přesvědčoval jsem rozhodčího, ať se na to jde podívat. Podle mě tam nic jiného najít nemohl. Cítil jsem, že do mě nalítl, proto jsme se rozsekal o gólmana," líčí svůj pohled Ladislav Krejčí starší.

Ještě před exekucí pokutového kopu se s Procházkou poškorpili.

„Známe se z reprezentace. Oba jsme byli v emocích a něco si řekli, nic vážného," ujišťuje sparťan.

Zatraceně hořká pointa

Pointa byla pro Zlín zatraceně hořká. Gólman Dostál chytající jubilejní 100. ligový zápas sice Dočkalovu penaltu vyrazil, jenže pro míč doběhl Trávník a jeho centr zpátky před branku srazil do vlastní sítě Jiráček, kapitán mužstva a bývalý hráč Sparty.

„Těšil jsem se moc, až tady na tom stadionu zase vyběhnu. Nezačalo to dobře, prohrávali jsme, hra nebyla dobrá… ale jsem rád, že jsem nakonec zažil vítězný debut!"



Rozhovor s Lacem po prvním zápase v základní sestavě!



➡ https://t.co/YSubamCD5i pic.twitter.com/yFqfrvmGnF — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 20, 2020

„Jsme morální vítězové, což je podstatné. Někteří naši hráči byli výjimeční, nebudu se víc vyjadřovat..." vede si kouč Páník svou.

„Snesu hodně. Kdybychom dali na 2:0, nevím, co by se tady dělo. Jsou komise, aby detailně posoudily, jak utkání proběhlo," vyzývá kouč Zlína.

Favorit si oddechl, že stejně jako v Karviné nakonec otočil zápas, v němž prohrával.

„Že se soupeř cítí poškozený? Pokud jde o vyloučení, o první žluté kartě pro Jawa před lavičkami nebyla diskuse. Druhou dostal v rohu hřiště, těžko ji z mého místa můžu posoudit. Penaltě pak předcházel jasný faul. Na lavičce máme video, až pak Krejčí porazil brankáře. Takže zbytečný faul ze strany Zlína, góly jsme myslím dali všechny regulérní," oponuje kolegovi trenér Václav Kotal.