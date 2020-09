Sparťanský Lukaku dál řádí. Závěr trošku na infarkt, usmívá se Hložek

🎥 HLOŽEK | „Inkasovali jsme rychlý gól a poločas prohráli. V půli jsme si řekli, že takhle to nejde, že to musíme otočit. To se nám povedlo, i když ten závěr byl trošku na infarkt.“



Rozhovor s Adamem po dalším povedeném výkonu! #acsparta



