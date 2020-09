Gól do poločasu pomohl, pak už se nám hrálo lépe, řekl útočník Baníku Zajíc

Premiérovým ligovým gólem v Baníku nasměroval útočník Tomáš Zajíc svůj tým k vítězství. Ostrava porazila ligového nováčka ve 4. kole přesvědčivě 3:0 a připsal si první ligovou výhru v této sezoně. „Hráli jsme dobře, šli jsme do nich naplno a byla jen otázka času, kdy dáme gól. Naštěstí jsme to stihli do poločasu a díky tomu se nám v tom druhém hrálo výrazně lépe," uvedl 24letý fotbalista, který kvůli zranění vynechal předchozí dvě ligová utkání.

Ve středu jste dvakrát skóroval v pohárovém utkání ve Frenštátě, pomohly tyhle trefy i k premiérovému zápisu za Baník v lize?

Jo, určitě mi to zvedlo sebevědomí a více jsem si po těch gólech věřil. Ale kvůli zranění jsem teď nějakou dobu netrénoval a nehrál, tudíž musím ještě dohnat fyzičku. Ve středu jsem hrál sedmdesát minut a proti Pardubicím mi ve druhém poločase rychle docházely síly.

Do sestavy Baníku se vrátil Brazilec De Azevedo, sedli jste si?

Už jsme spolu odehráli jeden poločas v rezervě a šlo nám to dobře. Při gólu jsem si na něj zakřičel a poslal mi to krásně na hlavu.

Při pohledu na výsledek se může zdát, že utkání proti Pardubicím nebylo těžké. Jak to bylo doopravdy?

Soupeř docela dobře bránil v bloku. Všichni byli pod balonem, takže bylo docela těžké se přes ně dostat. Ale naštěstí jsme dali gól už v první půli, který nám hodně pomohl. Chtěli jsme dát gól co nejdříve, protože jinak by to bylo těžší a těžší. Naštěstí se to povedlo do poločasu.

Radost fotbalistů Baníku Ostrava. Zleva Tomáš Zajíc, Martin Fillo a Dyjan Azavedo.

Vladimír Pryček, ČTK

Dali jste tři góly, ukazuje se, že ofenziva Baníku nabírá na síle?

Doufejme. Musíme to nyní potvrdit v Teplicích. V součtu s pohárovým utkáním ve Frenštátě jsme dali sedm gólů, což není špatné.