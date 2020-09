Byla to spíš válka. Za tři body jsme rádi, tvrdí po výhře v Brně trenér olomouckých fotbalistů

Druhé vítězství v řadě vás asi hodně těší, že?

Samozřejmě. Jsme za tři body hrozně rádi. Z mého pohledu to ovšem moc pěkné utkání nebylo. Nevím, proč brněnský klub nepostříkal hřiště, což fotbalu dost ublížilo. Hra mohla být mnohem dynamičtější. Takhle to byla spíš válka.

V ní jste dvakrát prohrávali...

Zpočátku jsme se dopustili řady chyb. Bylo jich víc než v předchozích duelech v nové sezoně. O to víc jsem radši, že jsme nakonec vyválčili vítězství.

Klíčový třetí gól i pojišťující čtvrtou branku vstřelili náhradníci. Takže jste měl při střídání šťastnou ruku...

Z toho mám pochopitelně radost. Falta i Zifčák splnili, co jsem po nich chtěl. My ovšem disponujeme osmnácti až dvaceti hráči, z nichž může kdokoliv naskočit. Což se ukázalo také v minulém utkání s Bohemkou. I ti fotbalisté, kteří zrovna nenastupují, s mužstvem žijí. To mě těší. V kabině je výborná parta.

Byl jste spokojený s útočníkem Nešporem, který sice neskóroval, avšak na hrotu se statečně pral s obranou Zbrojovky?

Ano. Je to rychlostní typ a dokázal vyhrát i spoustu osobních soubojů. Po dlouhodobém zranění se postupně dostává do herní pohody. Na trénincích pracuje velmi dobře.

Pomohlo vám, že Brňanům chyběla řada zraněných, nemocných a vykartovaných hráčů?

Pokud vím, Zbrojovka postrádala několik borců do defenzívy. Vpředu ale měla Přichystala, Pachlopníka či Hladíka, kteří v základu obvykle nastupují. Takže nějaký zásadní vliv soupeřovy absence podle mě na výsledek neměly.

Vládní představitelé začali znovu hovořit kvůli zvýšeným počtům nákazy koronavirem o omezení fanoušků na fotbalových zápasech. Jak na to pohlížíte?

Pro fotbal to nebude dobré, neprospěje mu to. Je to venkovní sport, podle mého názoru by neměl být problém při dodržení rozestupů a dalších hygienických opatření pouštět diváky dál do hlediště. Zda tomu tak bude, však záleží na jiných lidech. Nám nezbude než se podřídit.