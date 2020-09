Sparta vítá dva uzdravené. Kozák a Krejčí mladší zase trénují

O jeden zápas přišli, nedělní duel se Zlínem museli spoluhráči zvládnout bez nich. Oba marodi teď hlásí návrat. Záložník Ladislav Krejčí mladší a útočník Libor Kozák se během středy znovu zapojili do tréninku fotbalistů pražské Sparty. Oběma hráčům, kteří se nakazili koronavirem, vyšly na nemoc podruhé za sebou negativní výsledky. Letenští zprávu avizují na twitteru.

Sparta prolomila tabu v českém fotbale. Až dosud platilo, že české kluby jména pozitivně testovaných hráčů neuvádějí. Letenští jsou první výjimkou.

"Po dohodě s pozitivně testovanými hráči zveřejňujeme, kdo nemůže zasáhnout do zápasu kvůli covid-19. Nechceme mlžit. Navíc se k nám dostávaly zprávy, že někteří Češi mají po pozitivním testu strach z reakce okolí. To je přeci špatně. Covid by neměl představovat společenské stigma," poukázal na sociální síti Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

☑️☑️ Dva negativní výsledky testů už za sebou mají i Ladislav LK37 Krejčí a Libor Kozák, kteří byli v karanténě. Oba hráči se tedy na odpoledním tréninku připojili ke spoluhráčům! 🤩 #acsparta https://t.co/GcwoMMB7dy pic.twitter.com/VAeiUFbNDj — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 23, 2020

Negativní výsledky vyšly i ostatním hráčům a členům realizačního týmu A-mužstva. Pražané se mají v neděli představit v Příbrami, jejíž duel proti Slovácku se kvůli 13 nakaženým musel minulou sobotu jako první zápas v ligové sezoně odložit.

Příznivou zprávou pro Spartu také je, že na lavičku béčka pro odpolední duel ČFL s Královým Dvorem už usedl také dlouhodobý marod Filip Panák.