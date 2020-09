Další posila fotbalistů Brna. Styl hry Zbrojovky by mi mohl sedět, očekává Reiter

„Upeklo se to hodně rychle. Možností jsem měl víc, ale rozhodl jsem se pro Zbrojovku. Hlavně proto, že by mi její aktivní styl hry mohl sedět," uvedl Reiter bezprostředně po podpisu smlouvy. „Osobně v kabině nikoho neznám, ale dost jsem se vyptával některých bývalých brněnských hráčů, a dostal jsem ohledně fungování klubu jen samé pozitivní informace," prozradil.

V Baníku v této sezoně odehrál v ligových zápasech 99 minut. Věří si, že se prosadí více než pod trenérem Lubošem Kozlem, který po příchodu do Baníku sázel na křídle na jiné hráče.

Kouč Zbrojovky Miloslav Machálek jeho příchod vítá. „Ruda je rychlostní typ hráče, který nám výrazně zvýší konkurenci na kraji hřiště. V Baníku neměl poslední dobou velké vytížení, a tak věřím, že on teď výrazně pomůže nám a my zase jemu," okomentoval trenér čerstvý transfer.

Reiter by měl poprvé obléct dres ligového nováčka z Brna v neděli v Plzni. Odchovanec pražské Sparty sbíral zkušenosti s dospělým fotbalem na Žižkově a ve Vlašimi. V roce 2017 si jej trenér Martin Hašek vytáhl do Bohemians. V létě 2019 zamířil do Ostravy, kde odehrál 33 zápasů a vstřelil jeden gól. Letos naskočil do tří utkání, celkem se jeho bilance prozatím zastavila na čísle 92 ligových zápasů a pět branek.

„Avizovali jsme, že kádr v jeho současné šíři ještě v průběhu přestupního termínu budeme zužovat. Protože Brno se ozvalo s konkrétním a dá se říct velmi intenzivním zájmem, rozhodli jsme se hráče na ty necelé tři měsíce do konce podzimu uvolnit," řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann s tím, že se jedná se o hostování bez opce, hráč se proto na začátek zimní přípravy bude hlásit opět na Bazalech.