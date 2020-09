Na oslavy nebyl čas, čeká nás další těžký zápas, říká karvinský hrdina z Liberce Eduardo

Pro téměř dvoumetrového fotbalistu to ve třináctém utkání byl premiérový gól v české lize. „Raději bych bral tři body, ale i tak jsem šťastný. Byl to těžký zápas proti silnému týmu, který teď hraje, a úspěšně, předkolo Evropské ligy. My ale každým zápasem dokazujeme, že také máme kvalitní tým," radoval se 22letý střední obránce, který dostal v Liberci v základní sestavě přednost před Filipem Twardzikem.

„Jsem opravdu moc šťastný za ten gól, byl to důležitý moment pro celý tým. Na oslavu ale není čas, už v sobotu hrajeme další těžký zápas," začal Eduardo, jenž přišel do Karviné v zimě společně se stejně starým krajanem Jeanem Mangabeirou, okamžitě přemýšlet nad novou výzvou.

Tou bude sobotní bitva s Mladou Boleslaví, kterou vede někdejší trenér Slezanů Jozef Weber a v jejímž dresu hraje bývalý kapitán Karviné Lukáš Budínský. „Každý den makáme, chceme vyhrát každý zápas. Musíme se na sobotu důkladně připravit," dodal hráč s číslem 44 na dresu, který v Karviné žije s manželkou a nedávno narozeným synem Theem.

„Bylo skvělé, když za mnou manželka přiletěla. Konečně jsme začali normálně žít, chodili jsme ven na procházky a dočkal jsem se jídla, na která jsem z Brazílie zvyklý a které mám moc rád," poukázal Eduardo na recept, jak zvýšit i herní pohodu. „Doufám, že teď začnu skórovat častěji," usmíval se brazilský stoper.

Podle nově nařízených opatření ministerstva zdravotnictví smí po dobu následujících čtrnáct na stadiony maximálně dva tisíce diváků. V Karviné to znamená, že své místo mají jisté všichni majitelé permanentek. Nově už znovu neplatí povinnost domácího klubu poskytnout hostujícímu klubu vstupenky pro fanoušky hostů.

Máme 1245 permanentkářů a všem jim garantujeme vstup na stadion, za což jsme rádi," informoval tiskový mluvčí klubu Adam Januszek a dodal, že v platnosti zůstaly také vstupenky zakoupené v předprodeji.

Jiří Tomaškovič, Sport.cz, Právo