Slavii opouští sedmnáctiletá hvězdička, Tvrdík byl proti

Zakopal si i Ligu mistrů, byť juniorskou. V nabitém mistrovském kádru by se do áčka prosadil asi dost těžko, přitom první liga už ho láká. Sedmnáctiletý záložník Daniel Langhamer, který nastupoval v dosavadní části sezony převážně za B-tým, odchází z fotbalové Slavie do Mladé Boleslavi. Jedná se o přestup, sešívaní však mají možnost zpětného odkupu za pevně stanovenou částku.