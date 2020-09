Stovka za to nemohla. Trpišovský měl k obavám a nervozitě jiné důvody

Obával se a strachoval zároveň. A nervózní byl také. A nešlo vůbec o to, že slávistický kouč Jindřich Trpišovský měl před sebou zápas, v němž mohl dosáhnout na stou ligovou výhru v kariéře. „Neuvěřitelné číslo. Nejdřív jsem si myslel, že si ze mě dělají srandu, protože mi to pořád přijde, že vlastně v lize začínám. Vždyť mám za sebou teprve pět sezon,“ nepopíral, že si před sobotní konfrontací se Slováckem propočty statistiků raději sám zkontroloval.

Nepletli se. Stá výhra na Trpišovského skutečně čekala a on na ni dosáhl.

Z kulatého čísla však nervózní nebyl. To spíše sestava, kterou zvolil, a rozestavení se třemi obránci, na něž vsadil, v něm přece jen vyvolávalo trochu obav a strachu.

„Udělal jsem devět změn v sestavě oproti úternímu zápasu Ligy mistrů proti Dánům, takže jsem byl hodně nervózní hlavně kvůli klukům na hřišti. Kdyby jim utkání se Slováckem nevyšlo herně či výsledkově, mohlo by to nich zanechat stopy," potvrzoval Trpišovský, že nervózní byl hlavně kvůli hráčům, na něž vsadil.

Ondřej Kúdela (vlevo) a Jan Kuchta ze Slavie oslavují gól na 2:0 během utkání 5. kola ligy proti Slovácku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vždyť šest sedm z nich nesehrálo za Slavii ještě ani deset zápasů," připomínal trenér nadmíru spokojený s tím, že partii zvládli.

„A navíc někteří podali hodně zajímavé výkony," upozorňoval Trpišovský samozřejmě na autora dvou gólů Kúdelu, ale stejně tak na Oscara, Lingra, Kuchtu...

„Navíc jsme s hrou na tři obránce šli do dalšího rizika. Rozestavení, které jsme zkoušeli už loni a nastoupili v něm i v některých přípravných zápasech, jsme volili hlavně proto, že jsme chtěli, aby noví kluci nastoupili na postech, které jim sedí. I to vyšlo, i když pravdou je, že nám hodně pomohl vydařený vstup do zápasu."

Ještě jeden důvod k obavám však slavistický kouč v sobotním večeru měl. Pochopitelně strach, aby se před cestou k odvetě play off nikdo nezranil a nevypadl z kádru, s nímž pro zápas s Midtjyllandem počítá.

Na konci první půle se skutečně naplnily, neboť Petar Musa po srážce s brankářem Slovácka Vítem Nemravou utkání nedohrál a musel střídat.

Zraněný Petar Musa ze Slavie po srážce s brankářem Slovácka.

Vlastimil Vacek, Právo

„Brečel bolestí. Má díru v noze od kolíku brankářovy kopačky a krvavý šrám od kolena po kotník, ale naštěstí není zasažena kost ani vazy. Až vyšetření v nemocnici řekne víc, zranění je to ale pro Petara bolestivé a tržná rána ho nejspíš limitovat bude. Neumím proto odhadnout, zda s námi do Dánska poletí," krčil rameny Trpišovský a prozrazoval, že se hodně obával i o Kúdelu.

„Vynechal praktiky celou letní přípravu, ale proti Slovácku si počínal naprosto suverénně, jak jsme u něho ostatně zvyklí. Proto jsem ho chtěl vystřídat, abychom neriskovali případné zranění, jenže průběh zápasu mi to nedovolil," ulevilo se slávistickému trenérovi, že autor dvou gólů dohrál zápas v pohodě a předvedeným výkonem si řekl o to, aby o něm Trpišovský do sestavy proti Midtjyllandu vážně uvažoval.