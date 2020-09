Hubník mě ubránil, netají Poznar. Teď musíme zabrat, plánuje útočník

Jaké byly souboje s veteránem Hubníkem?

Hodně tvrdé. Romana samozřejmě dobře znám. Je to stále velice důrazný a kvalitní stoper. Ubránil mě. Prokázal, že je pořád stěžejní hráč olomoucké defenzívy.

Venku jste zvítězili v Mladé Boleslavi a minimálně po bodu jste sahali i na Spartě, avšak druhou domácí porážkou jste si pokazili solidní vstup do sezony. Souhlasíte?

Dá se to tak říct. Moc jsme chtěli Olomouc porazit a na Hanáky se bodově dotáhnout. Udrželi bychom si tím v tabulce pravdy nulu. Bohužel se nám to nepovedlo. Po derby se Slováckem jsme opět klopýtli před našimi fandy. To mě hrozně mrzí. Takže teď musíme zase dovézt nějaké bodíky zvenku. Čekají nás utkání na Bohemce a v Českých Budějovicích. V nich potřebujeme nutně zabrat, neměli bychom vyjít naprázdno.

Jaký byl duel s Olomoucí?

Strašně náročný. Dopředu jsme počítali s tím, že to bude spíš defenzivní bitva. Sigma urputně bránila, my jsme se hrozně těžko do její defenzívy dostávali. Při přechodu do útoku nám chyběla potřebná lehkost. Moc kvalitní centry do soupeřovy šestnáctky bohužel nelétaly. Naopak při jedné z mála nebezpečných situací hostů jsme zaváhali a kvůli hloupému gólu jsme nakonec prohráli.

Olomoučtí teď předvádějí jiný fotbal než ještě nedávno, že?

Je to tak. Dřív to bylo hodně kombinační mužstvo. Nyní Hanáci myslí především na zadní kolečka. Nekomplikují si život, když je zle, neváhají míč jen odkopnout. Nevynechají však žádnou příležitost k přechodu do rychlých brejků a jsou velice aktivní při získávání odražených balonů.

Vedle vás tentokrát scházel na hrotu Jawo, který pykal za vyloučení na Spartě. Postrádali jste ho hodně?

Těžko říct. To je spíš otázka pro trenéra. Na Spartě se nám s Jawem dařilo. Proti Sigmě dostal v naší ofenzívě příležitost Kuba Janetzký a bohužel se nám nevedlo vpředu tak dobře jako v některých předchozích zápasech.