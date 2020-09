Nejpovedenější vstup do sezony. Šest plusových bodů v tabulce pravdy nás těší, je nadšený Látal

Z úvodních pěti ligových kol vydolovali olomoučtí fotbalisté dvanáct bodů, díky čemuž se těší z nejpovedenějšího startu do sezony v historii samostatné české ligy. Není divu, že kouč Sigmy Radoslav Látal zářil po výhře svého mužstva 1:0 ve Zlíně spokojeností.

Jak hodnotíte vítězný zápas?

Na těžkém terénu jsme uspěli proti silnému soupeři. Bylo to utkání se značným množstvím soubojů. My jsme velice dobře bránili a snažili se o rychlý přechod do protiútoku. V prvním poločase jsme ještě dva brejky nezužitkovali, avšak po změně stran nám vyšel hned ten první. Jednobrankový náskok jsme pak už uhájili a odvezli si tři důležité body.

Podruhé v řadě jste zvítězili na hřišti blízkého soupeře. Bylo střetnutí ve Zlíně hodně odlišné od předchozího duelu v Brně?

Výrazně. V utkání se Zbrojovkou se hrál aktivní fotbal, ale tentokrát to bylo, jak už jsem zmínil, mnohem víc o osobních soubojích. Zatímco v Brně jsme dvakrát inkasovali, ve Zlíně jsme byli v defenzívě o dost důslednější. Vyneslo nám to krásnou druhou výhru z venkovního stadionu.

Co jste hráčům v poločase zápasu ve Zlíně v kabině za bezgólového stavu řekl?

Že jsem spokojený s tím, jak drží na uzdě zlínské útočníky. Že mi ale u nich chybí ještě víc pokusů o náběh za soupeřovu obranu. Nebyli jsme při přechodu do útoku moc rychlí. Kluci si vzali moje slova k srdci a záhy po pauze jsme dali vítězný gól.

Proč nenastoupil záložník David Houska?

Potýká se s drobným zraněním. Nechtěli jsme riskovat jeho zhoršení.

Ze vstupu vašeho týmu do nového ročníku první ligy jste asi nadšený, že?

Měli jsme v úvodních kolech hodně těžký los, hráli jsme kupříkladu s Libercem a na Spartě. Přesto máme v tabulce pravdy šest plusových bodů, takže jsme samozřejmě spokojeni. Zvlášť když jsme z pěti utkání hráli třikrát venku.

V dalším ligovém kole budete hostit loňského vicemistra z Plzně. Asi vás mrzí, že do hlediště mohou maximálně dvě tisícovky fandů...

Je to tak. Velká škoda, že jich nemůže přijít víc. Na atraktivní duel s Viktorkou by za normálních okolností asi byly tribuny hodně zaplněné. Taková je ale teď doba a my musíme být rádi, že nás naši příznivci jezdí podporovat i na stadiony soupeřů. V Brně i ve Zlíně nám hlasitým povzbuzováním moc pomohli.