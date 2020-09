Stoper Pardubic v euforii. Gól? Konečně do správné brány, smál se

Blesklo vám v euforii po gólu hlavou, že jste se trefil do úplně stejné brány jako při domácí premiéře s Teplicemi?

Hlavou mi to neproběhlo. Jsem ale rád, že se mi to konečně povedlo do správné branky (úsměv).

Míč vám na malé vápno krásně předložil od brankové čáry Černý. Tušil jste, co provede?

Ne. Já to tam musím zavírat, co jsem tedy šel udělat. Viděl jsem přetažený centr, tak jsem tam šel, kdyby se to vrátilo. Naštěstí se to ke mně dostalo a prakticky jsem střílel do prázdné brány.

Pamatujete, kdy jste z pozice stopera dával podobný gól?

Musel bych hodně zavzpomínat. Nevím, jestli jsem vůbec někdy dával gól do prázdné...

Filip Čihák z Pardubic (vpravo) a Júsuf Hilál z Liberce.

Michal Krumphanzl, ČTK

Prsty jste měl i u druhého gólu, kdy jste rozjel celou akci...

Jsem hlavně rád, že to tam padlo a že nás druhý gól uklidnil. Trenér chtěl, abychom to zkoušeli.

Prosek byl v trestu, Čelůstka jen na lavici náhradníků. Vaše tradiční obranná čtveřice byla pozměněná, i proto vás těší, jak jste zápas zvládli?

Mně se hrálo dobře, zvládli jsme to na nulu. Přišly dvě změny po nějakých 33 nebo 34 kolech, ale kluci, kteří nastoupili, zvládli zápas dobře.

Vyhráli jste 3:0, panuje s výkonem velká spokojenost?

Zápas jsme zvládli tak, jak jsme si přáli. Chtěli jsme být od začátku aktivní a podržet balon. Nepustit Liberec do toho, v čem je silnej, tedy kříže. Vyhrávat tam souboje, což se nám povedlo. Dali jsme tři góly a zaslouženě vyhráli.

Předvedli jste nejlepší výkon v sezoně?

Nemyslím si. Byly to dva rozdílné zápasy proti dvěma rozdílným týmům. Tohle bych tedy úplně neřekl, ale nám se utkání podařilo.

Což váš jistě potěšilo i vzhledem k tomu, že jste před týdnem prohráli na Baníku 0:3.

Každá výhra je cenná, ale jsme rádi, že se jsme předvedli takový výkon. Řekli jsme si, v čem jsme byli v Ostravě horší a dneska to napravili.

Zleva Michal Fukala z Liberce, Cadu z Pardubic a Michal Beran z Liberce.

Michal Krumphanzl, ČTK

Po pěti kolech máte na kontě sedm bodů. Je to lepší start do ligy, než jste si představovali?

Určitě dobrej start, můžeme za něj být rádi. Nahráli jsme nějaký body, ale neřešil bych, kolik jich máme na sestupové příčky. To bude rozhodovat až po patnáctém dvacátém kole. Teprve tam se můžeme ohlížet, na který pozici v tabulce se pohybujeme. Teď je to brzy, pořád je začátek sezony. Stačí dvě výhry a spadneme někam dolů, nebo uhrajeme dvě výhry a vymrští nás to naopak nahoru. Jdeme zápas od zápasu.

V azylu u Botiče se vám zatím daří. Dobře jste se v Ďolíčku „zabydleli"?

Určitě, i díky fanouškům se nám tu hraje dobře. Na začátku jsme si řekli, že v této sezoně je to prostě náš stadion a budeme se tady chtít nějak prezentovat. Předvedli jsme tady dobré výkony. Plníme to, co chceme.