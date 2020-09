Příbram - Sparta 1:3 Sparta vyhrála, ale slepená Příbram bojovala se ctí

Bez sedmi hráčů, které nepustila na trávník karanténa, ale s posilou Folprechtem a s o to větším odhodláním přeci jenom poslepované sestavy, se domácí pustili do velkého favorita, a dokonce ho donutili couvnout před jeho šestnáctku. Sparta hrála na čtyři obránce a byl to pravý bek Sáček, který po dvanácti minutách tvrdou ránou vyzkoušel pozornost gólmana Kočího. Příbram hrála velmi aktivně, dobře bránila, ale dopředu nijak nebezpečná. Sparta v této fázi zápasu jako by čekala, kdy domácí udělají chybu. Dopředu hrála spíš v „pouťovém" tempu. Po dvaceti minutách Pražanům zatrnulo, když Pilík poslal oblouček mezi stopery na Rezka, ten ale ze vzduchu trefil jen Heču.

A hosté si řekli dost. Bleskový brejk rozjel Sáček, Krejčí starší předložil Julišovi lahůdku před bránu, kde už stačilo míč jen doklepnout do sítě. Domácí mohli vyrovnat vzápětí, jenž pro Pince byla v dobré pozici branka příliš nízká. Příbram se dočkala vyrovnání po necelé půl hodině. Cmiljanovič narýsoval kolmici za dřímající obranu a Vávra dloubákem přehodil Heču. Příbramský útočník dal ligový gól po šesti letech, tehdy ještě střílel za Brno. V samém závěru první půle našel Karlsson přesným centrem Krejčího staršího, který přesnou hlavičkou k tyči znovu otočil skóre. Gól za Spartu dal po více než čtyřech letech.

Zraněný Hložek střídal

Po pěti minutách druhé půle odstoupil Hložek, který utrpěl při jednom střetu tržnou ránu na koleni a před tím dostal i tvrdý úder nad kotník. Domácí dál hráli náročný presink, z dálky pálil Cmiljanovič, Heča však měl střelu pod kontrolou. Sparťané hráli velice vlažně, problém jim dělalo příbramské napadání rozehrávky. Domácí však získané míče hned odevzdávali hostům. I jim dělala přesná kombinace problém. Po hodině hry přišel na trávník příbramský odchovanec Polidar, který si připsal první ligový start v dresu Sparty. Do další šance se vzápětí dostal Krejčí starší, ale Kočí byl u míče dřív.

Aby to nebylo Krejčímu mladšímu nebylo líto, dal gól také. Po rohovém kopu Dočkala vyskočil výš než Hájek a přesnou hlavičkou nedal Kočímu šanci. Sparta tak získala definitivně klid. Od té chvíle hosté jen kontrolovali hru, i když u říčky Litavky byla pořádná zima, příliš se nehonili. Domácí se snažili s výsledkem ještě něco udělat, ale soupeř je k vážnější akci nepustil. Naopak Čelůstka měl na hlavě čtvrtý gól, ale minul branku.