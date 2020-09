Horváth: Složit jedenáctku? Nebylo to těžké. Jiní hráči prostě nebyli

„Složit jedenáctku? Nebylo to těžké. Jiní hráči prostě k dispozici nebyli," pravil po nedělním utkání Horváth, který pečlivě mapoval situaci a získával informace, kdo bude moci hrát.

„Když k nám přišel Zdeněk Folprecht, měli jsme o základní jedenáctce jasno. Postupně se do tréninku zapojovali také kluci z rezervy. Na lavičku šli i dorostenci. Přesto, že nám chybělo sedm hráčů, dali jsme dohromady velmi silnou středovou řadu. Honzu Rezka jsme stáhli z hrotu útoku právě do zálohy, dopředu šel mladý Pinc. Do středu obrany se vrátil Jarda Tregler vedle Petra Kleščíka. Jiné stopery jsme prostě neměli," vypočítal kouč.

Kdo byl pozitivní nebo zraněný, Příbram pečlivě tajila. Ne jako taktickou variantu, ale s ohledem na samotné hráče a jejich nejbližší. Při pohledu na soupisku k zápasu chyběli z hráčů, kteří by nejspíš nastoupili, gólman Melichar, stoper Kingue, obránce Kvída, záložníci Antwi, Vais, Petrák a Zorvan.

Peter Kleščík (vlevo) z Příbrami a Adam Hložek ze Sparty v ligovém utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Horváth ale byl právem spokojený s přístupem a výkonem svých svěřenců. „Pětičlenná záloha hrála dobře, tím, že Sparta nastoupila se čtyřmi obránci a dvěma útočníky, měli jsme ve středu hřiště početní převahu. Pětasedmdesát minut jsme byli Spartě vyrovnaným soupeřem, v první půli jsme ji přestříleli 5:3, ale prohrávali jsme 1:2. Jenže nám pořád chybí důraz, ten chtíč dostat balón do sítě. Nejsme efektivní v zakončení, což naopak Sparta byla. A děláme chyby v defenzívě, i když ztrát jsme neměli tolik, ukázaly se jako klíčové. Takové chyby prostě dělat nesmíme, neustále si to říkáme, ale pořád to je běh na dlouhou trať. Navíc jsme opět neuhlídali standardku," litoval příbramský kouč.