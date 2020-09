Klokani si berou posilu ze Sparty, Pulkrab se vrací do Ďolíčku

Klokanům odvedl dobré služby, proto o něj dál stáli. Útočník Matěj Pulkrab odchází na druhé hostování do Bohemians Praha 1905. Fotbalová Sparta přitom bude mít možnost si ho po podzimní části sezony stáhnout. V Ďolíčku už úspěšně působil v jarní části minulého ročníku.

Pár dní před uzavřením přestupového okna se vydal sportovní ředitel Miroslav Držmíšek na Letnou a zpátky s sebou přivezl posilu do ofenzivní hry. Ve čtvrtek ráno se do tréninku s Bohemians opět zapojí útočník Matěj Pulkrab. Po konci loňské sezony, ve které utrpěl zranění, se podrobil operačnímu zákroku. Nyní se už dává do pořádku.

"Rehabilitaci mám za sebou, už týden trénuju v plné zátěži. Tady jsme se domluvili, že přes reprezentační přestávku doženu fyzičku a budu připravený naskočit," líčí Pulkrab pro web vršovického klubu.

🔁 HOSTOVÁNÍ | Útočník Matěj Pulkrab odchází na hostování do Bohemians Praha 1905. Sparta bude mít možnost si Phulkyho po podzimu stáhnout.



👍 Matěji, přejeme Ti, ať jsi zdravý. Hodně štěstí a úspěchů v Ďolíčku a na viděnou zase na Letné! #acsparta



➡️ https://t.co/c6nOypahiU pic.twitter.com/vo6ktIjcBn — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 30, 2020

Fanoušci ho tak mohou spatřit v dresu Bohemky opět v 7. ligovém kole v Karviné.

Do Ďolíčku se na hostování z @ACSparta_CZ vrací Matěj Pulkrab 👇



📰 https://t.co/L8ZcyPajga pic.twitter.com/GjgRaq7Goc — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) September 30, 2020

Letos na jaře odehrál v Bohemce osm ligových zápasů a vstřelil pět gólů. Na konci uplynulé sezony jej pak zastavilo zranění.

Pulkrab patří mezi odchovance Sparty. S devatenáctkou v ročníku 2015/2016 vyhrál mistrovský titul a v jarní fázi sezony přidal první ligové starty v dresu Liberce. V sedmi zápasech dal čtyři branky.

V ročníku 2016/17 už pálil ve sparťanském. Ke čtyřem ligovým trefám přidal také branku v Evropské lize. O rok později znovu hostoval v Liberci a bylo z toho deset ligových branek v šestadvaceti utkáních.