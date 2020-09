Slavia přichází o svého Robocopa! Coufal podle Tvrdíka přestupuje do West Hamu

Coufal ve West Hamu doplní dalšího bývalého hráče Slavie a českého reprezentanta záložníka Tomáše Součka, který přišel do klubu hrajícího Premier League v zimě. V týmu Kladivářů nejprve na jaře hostoval a v létě pak do londýnského celku přestoupil. Souček stál West Ham přes půl miliardy korun a stal se v tomto ohledu rekordmanem české ligy.

"Poděkoval jsem obrovskému bojovníkovi a srdcaři Vladimíru Coufalovi za jeho skvělé působení ve Slavii. Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do WHU. Podmínkou přestupu je zdravotní prohlídka zítra v Londýně. Cena transferu je 6 milionů eur. Vláďo, ať se ti v Premier League daří," uvedl Tvrdík na twitteru poté, co Slavia prohrála v odvetě play off Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu 1:4 a do skupiny nepostoupila.

Podekoval jsem obrovskemu bojovnikovi a srdcarovi Vladimirovi Coufalovi za jeho skvele pusobeni ve Slavii. Na zaklade uzavrene smlouvy prestupuje do WHU. Podminkou prestupu je zdravotni prohlidka zitra v Londyne. Cena transferu je 6 milionu euro. Vlado, at se ti v PL dari! ❤️👏✊ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 30, 2020

Coufal přišel do Slavie předloni v létě z Liberce a stal se jednou z opor vršovického týmu. Osmadvacetiletý krajní bek získal s Pražany v uplynulých sezonách dva české tituly a vloni si s nimi zahrál skupinu Ligy mistrů. V létě s vršovickým klubem prodloužil smlouvu do roku 2024, ale nyní Eden opouští.

Angažmá, o němž si netroufal ani snít, je tedy na spadnutí! Osmadvacetiletý zadák zamíří do Premier League.

„Zájem o Vladimíra je dlouhodobý. Nicméně jsme se domluvili, že řešení bude podobné jako v případě Alexe Krále," avizoval trenér Jindřich Trpišovský paralelu s bývalým záložníkem Pražanů, který minulý rok v létě pomohl klubu z Edenu postoupit do Ligy mistrů přes Kluž a následně podepsal pohádkový kontrakt ve Spartaku Moskva, tudíž si milionářskou soutěž v dresu Slavie už nezahrál.

Klidně by v Edenu zůstal

„Nemám důvod utíkat. V Praze jsem našel druhý domov, stejně tak ve Slavii. V klubu jsem náramně spokojený. Klidně v Edenu zůstanu do konce kariéry," pronesl Coufal, když v létě prodloužil ve Slavii kontrakt do roku 2024.

Hotovo, dvacet! Fotbalisté Slavie Praha Jan Bořil, Nicolae Stanciu, Vladimír Coufal slaví zisk titulu po derby se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve čtvrtek by však měl odletět do Londýna, kde absolvuje lékařskou prohlídku, a pak podepíše připravený kontrakt. Už před časem se o jeho služby zajímaly kluby z německé nejvyšší soutěže, ale Slavia v touze po Lize mistrů všechny nabídky smetla ze stolu. „Pokud v budoucnosti přijde možnost zajímavá pro mě i klub, můžeme jednat. Ale je mi jasné, že přednost budou stále více dostávat mladší hráči," přemítal Coufal, jehož kariéra v nejvyšším fotbale se v jednom okamžiku zdála být ztracená. Nebyl totiž dost dobrý pro kádr ostravského Baníku a na čas putoval do výkonnostního fotbalu.

Přes Hlučín, Opavu a Liberec se dostal do pražské Slavie, které dal v létě 2018 přednost před Spartou. „Myslím, že úspěch Slavie je zadostiučiněním i pro Liberec, když mnozí tvrdili, že já a další kluci ze Slovanu nejsme dost dobří," usmál se při pohledu zpět obránce přezdívaný Robocop kvůli mimořádné fyzické připravenosti a obrovské odolnosti.

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík se vypravil do Rakouska prodloužit smlouvy s Janem Bořilem (vlevo) a Vladimírem Coufalem.

slavia.cz

„Splnil jsem si sen a získal se Slavií druhý titul v řadě. Vládneme českému fotbalu, což je pozitivní. Když hraje člověk dobře, lidé si ho všímají. Je snadné zaujmout v týmu, který šlape, než když je člověk v nefunkčním mančaftu," přemítal Coufal.

V jeho případě určitě nepůjde o nejdražší přestup v historii českého fotbalu, jako když dres Kladivářů oblékl Souček. Ale o naplnění mimořádného snu.

Není bez zajímavosti, že ze Slavie jde v průběhu letošního roku o třetí transfer do West Hamu. Kádr tamního profesionálního ženského týmu totiž posílila v létě Kateřina Svitková.