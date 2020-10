Surzyn rozhodl gólem v nastavení. Sladká výhra, raduje se z triumfu na Slovácku pardubický hrdina

V domácím azylu ve vršovickém Ďolíčku už vyválčili sedm ligových bodů, a povedený vstup do sezony potvrdil pardubický nováček i premiérovým triumfem venku. V předehrávce 6. kola nejvyšší fotbalové soutěže zvítězili Východočeši na Slovácku 1:0 díky vydařené dělovce obránce Michala Surzyna v poslední minutě čtyřminutového nastavení. Byla to jediná přímá střela jeho týmu na hradišťskou branku.

„Rozhodující akci založil v závěru Ewerton, pak jsem si vyměnil míč s Jirkou Slámou. Octl jsem se ve výhodné střelecké pozici, a tak jsem zkusil z jedničky vypálit. Spadlo to tam a my jsme hrozně šťastní," líčí třiadvacetiletý Surzyn.

Přiznává, že tři body z hradišťského stadionu chutnají hodně sladce. „Byl to ale mimořádně náročný zápas. My jsme sice hráli posledních dvacet minut přesilovku, avšak nemohli jsme se dlouho do obrany Slovácka dostat. Byli jsme příliš zbrklí. Závěr utkání nám ovšem vyšel náramně," usmívá se.

Vedle Surzyna byl druhým pardubickým hrdinou v pátečním večeru brankář Marek Boháč, který před pauzou zlikvidoval dvě soupeřovy tutovky a ve druhé půli vychytal za ještě bezgólového stavu i střídajícího Hellebranda. „V brance jsem se nenudil, ale to mně vůbec nevadilo. Jsem hrozně rád, že jsem mohl klukům pomoct. Pro vývoj střetnutí byl klíčový závěr první půle, kdy jsem vyrazil velice nepříjemné střely Kadlece a Hofmanna. Tu jsem pořádně ani neviděl," prozradil.

Boháč přiznává, že by pár minut před závěrečným hvizdem bral plichtu. „Vždyť Slovácko mělo velkou příležitost i v deseti. Gól jsme ale dali na konci my," netají obrovskou radost.

Trenér pardubických fotbalistů Jiří Krejčí připustil, že ho Kalabiškovo vyloučení po tvrdém faulu na Hlavatého na pokyn videorozhodčího překvapilo. „Já jsem ten zákrok ale pořádně neviděl. Nám ovšem nijak zvlášť nepomohlo. Nakonec jsme vybojovali hrozně cenné tři body, ale nebudu zakrývat, že nám k nim dopomohla i kupa štěstí. Máme pořád co zlepšovat," nepropadá Krejčí přehnanému optimismu.