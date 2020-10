Víc gólů než Zlatan? Teď musíš slib splnit, dobírá si trenér Juliše

📺 JULIŠ | „První poločas byl dobrý, dali jsme dva góly, to se dalo. Pak se to zdramatizovalo, trochu jsme se klepali na konci. Ale máme, co jsme chtěli. Jsme spokojení.“



🎤 Lukáš Juliš po Jablonci! #acsparta



➡️ https://t.co/NDHgALrvlv pic.twitter.com/5RcLdpEyvp