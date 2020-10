Mladík Ostrák premiérovou ligovou trefou pečetil výhru Karviné v Brně. Ocenil odvahu albánského parťáka

Jak hodnotíte vítězné střetnutí?

Jsme za důležité tři body hrozně rádi. Před reprezentační pauzou nám přišly nesmírně vhod, strávíme ji v dobré náladě. V žádném případě to ale nebyl jednoduchý zápas. Zbrojovka nás hlavně v první půli tlačila, naštěstí jsme několik šancí Brňanů přečkali bez úhony.

Rozhodujícím okamžikem pak byla zřejmě 55. minuta, kdy domácí brankář Šustr váhal s rozehrávkou a poté v souboji fauloval Papadopulose. Sudí Královec si situaci ověřoval u videa, čekal jste, že nařídí ve váš prospěch penaltu?

Z mého pohledu to bylo půl na půl. Vůbec jsem netušil, zda ji pískne. Stalo se, tak asi byla, když se šel k videu podívat.

Co říkáte na to, že váš albánský parťák Qose otevřel z pokutového kopu skóre panenkovským dloubáčkem?

Trochu mě jeho odvaha překvapila. Odvážným ovšem přeje štěstí. To se opět potvrdilo. Jsem moc rád, že to dobře dopadlo.

Pálí Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi, blokovat střelu se snaží Tomáš Ostrák z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

A co vaše trefa na 2:0?

Považuju moji branku za takovou třešinku na dortu na vítězném utkání. Zaseknutím míče jsem se zbavil jednoho z brněnských beků. Gólman proti mně vyběhl, tak jsem poslal balon podél něj do sítě. Mám z prvního gólu obrovskou radost.

Foukal silný vítr. Jak jste se s tím vyrovnali?

Bylo to pro obě mužstva stejné. Do přestávky hrála po větru Zbrojovka, a tak jsme byli logicky víc zatažení. Po změně stran jsme už měli navrch my. Na měkkém terénu nebyla cesta k výhře vůbec jednoduchá, avšak zvládli jsme to, a reprezentační pauzu strávíme s čistou hlavou.

Nelitujete, že jste v létě odešel z německého Kölnu na hostování do Karviné?

Vůbec ne. Jsem tady spokojený. Máme po šesti kolech devět bodů a naše výkony jdou postupně nahoru. V kabině si rozumíme. A zjistil jsem, že česká liga je kvalitní soutěž.