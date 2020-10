Velké zklamání v kabině Zbrojovky. I já jsem zahodil dvě šance, štve Přichystala

Marnost nad marnost. Brněnští fotbalisté nedokázali vyhrát po postupu do nejvyšší soutěže ani třetí domácí zápas. Přestože v prvním poločase utkání s Karvinou byli lepším mužstvem a vypracovali si i několik stoprocentních šancí, gól nevstřelili a po pauze je srazila do kolen hrubka brankáře Šustra. Útočník Zbrojovky Jakub Přichystal proto opouštěl hřiště notně rozladěný.

Co bylo podle vás důvodem páté prohry z dosavadních šesti ligových duelů?

Naše nízká produktivita v koncovce. Bohužel jsme nedali šance. Hlavně já. Mohl jsem vstřelit dva góly, avšak obě situace jsem vyřešil špatně. Hrozně mě to štve. Bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Opakovaně jsme se o tom přesvědčili.

Hodně vás asi poznamenal inkasovaný gól z penalty deset minut po změně stran, že?

Je to tak. Zbytečná branka na nás dolehla. Přesto se dalo se zápasem ještě něco udělat, do konce utkání zbývalo dost času. Ještě jsme se nadechli a měli i další střelecké příležitosti, avšak balon jsme do sítě bohužel nedotlačili. Scházela nám i trocha štěstí.

Jak to po dalším nepovedeném duelu vypadalo ve vaší kabině?

Všichni jsme byli strašně zklamaní. Karvinou jsme chtěli hrozně moc porazit, a rozhodně to bylo v našich silách. Jenže jsme bohužel zápas nezvládli.

V prvoligové tabulce jste s jedním bodem poslední. Co se s tím dá dělat?

V nadcházející reprezentační přestávce si musíme sednout a podrobně si rozebrat, co děláme špatně. Potřebujeme se dát dohromady a po pauze už konečně zabrat. Hned v dalším utkání v Jablonci to bude chtít bezpodmínečně bodovat.

Ve středu vás čeká pohárové střetnutí s druholigovou Jihlavou. Berete to tak, že si můžete postupem zlepšit náladu?

Budeme chtít samozřejmě vyhrát a jít v poháru dál, avšak o vylepšení nálady bych moc nemluvil. Pro nás je důležitá liga, hlavně v ní potřebujeme vítězit.