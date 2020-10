Chybí nám lehkost, přesnost, stabilita, přiznal plzeňský trenér Guľa

Plzeň má na startu sezony nečekané problémy. Poroučela se z pohárové Evropy a ani v české nejvyšší soutěži nejsou výkony a výsledky optimální. Podobné to bylo i na Hané. „Náš výkon nebyl dostatečně kvalitní na to, abychom si odvezli tři body. Byly tam ale po té bolesti, co jsme zažili v Izraeli, když to hodnotím s totálním nadhledem, i solidní věci. Dostali jsme gól, zvedli se, vyrovnali, dali na 1:2, měli tutovku na 1:3... Na to, abychom takové duely dovedli k vítězství, nás však čeká ještě hodně práce. Chybí nám lehkost, přesnost," připustil plzeňský kormidelník.

Nelíbilo se mu, že ač Sigma podle něj hrála velmi slušně a energicky, pouštěli ji jeho svěřenci do jednoduchých situací. „V těch nás pak jednoznačně zachraňoval výborný gólman Aleš Hruška. Stabilita v obranné činnosti prostě nebyla taková, abychom zápas, když se láme a je plný emocí, vyhráli," zdůraznil trenér Západočechů.

Brankář Plzně Aleš Hruška.

Luděk Peřina, ČTK

Zároveň odmítl, že by od klubového vedení dostal nějaké ultimátum pro zbývající část podzimu. „Takové informace nemám. Pro mě jako kouče je však jasné, že chci být co nejvýše, že chci vyždímat z mužstva potenciál, co má. Nepotřebuji žádná ultimáta, potřebuji tým prostě jen maximálně posunout," podotkl Guľa.

Sigma chtěla penaltu

Asistent olomouckého kouče Jiří Neček remízu bral. „Jsme hrozně rádi za bod. S Plzní, která jich moc ztrácet nebude, je každý dobrý. Mrzí mě ale, že jsme některé akce, které volaly po gólech, nedohráli. Na druhé straně, kvituji, že situaci, v níž se nacházíme, jsme zvládli. Dohromady jsme mužstvo dávali těžko. Měli jsme strach. Kdyby vypadl ještě někdo další, bylo by to pro nás už nehratelné. Doufám, že nás to nakopne a budeme bojovat dál," uvedl Neček.

Penaltu soupeře označil za přísnou. Vadilo mu také, že Sigma žádnou nekopala, byť sudí řešil hned tři sporné situace. „Hlavně zákrok Kayamby na Housku měl vyhodnotit pro nás, tak jako to udělal při kontaktu Hubníka s Ondráškem," dodal.

Trenér Olomouce Radoslav Látal.

Luděk Peřina, ČTK

Za zbytečnou pak označil i červenou kartu pro hlavního kouče Látala. „Reagovali jsme na odpískaný ofsajd, měli jsme pocit, že tu situaci měl rozhodčí nechat dohrát, byť nakonec ten jeho verdikt byl asi správný. Na červenou to ale nebylo. Radek neřekl nic, co by sudí mělo urážet. Myslím, že pan Franěk (čtvrtý rozhodčí) to chtěl hned emotivně řešit," mínil Neček.