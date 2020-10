Místo rohu penalta a vítězný gól Slavie. Nechápu, že to sudí neviděl, čertil se ostravský Fillo

Penalta byla zřejmě jasná, nicméně se vůbec kopat neměla. Dřív, než sudí Hrubeš nařídil pokutový kop po faulu Laštůvky na Tecla, měl nechat Baníkovce zahrávat rohový kop na druhé straně, kde balon za brankovou linii po kličce Martina Filla dopravil obránce Bořil. „Vůbec nechápu, jak to pomezní nemohl vidět, když od toho byl dva metry. Byla to zcela jednoznačná situace," divil se Fillo.

Sudí ale nechal míč hostům, brankář Kolář okamžitě poslal dlouhý balon na půlku Teclovi, který prchnul jedinému bránícímu, ovšem v klíčovém momentu uklouznivšímu Fleišmanovi, prohodil si míč kolem Laštůvky a pak přes něj padl ve vápně k zemi.

Gól Slavie. Z penalty překonaný brankář Ostravy Jan Laštůvka.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Prohrajeme po penaltě, která vůbec být neměla. Tohle zamrzí. Viděl jsem reakci hráčů, kteří by si to nevymysleli. Hráčům jsem věřil a když jsem to po zápase viděl, tak jsem se v tom, že jsme měli kopat roh, jen utvrdil. Vůbec se hráčům nedivím, že protestovali, protože to byla jasná situace," zlobil se trenér Baníku Luboš Kozel.

Slavia přijela do Ostravy už bez Vladimíra Coufala, který si v neděli odbyl vítěznou premiéru na pravé straně obrany West Hamu v Premier League. Jeho místo zaujal Tomáš Holeš. Na hrotu se místo Tecla objevil Musa, ofenzivní síla ale hostům hlavně v první půli scházela. O to více si trenér Jindřich Trpišovský tří bodů cenil.

„Potřebovali jsme tady uspět, na druhou stranu jsme chtěli i lepší výkon. Musím uznat, že Ostrava byla první půli jasně lepší, pohyblivější a u všeho dříve. Nám dynamika chyběla. Popravdě jsme měli v půli o dva góly prohrávat," poukázal trenér Slavie.

Zleva Petar Musa ze Slavie a Jakub Pokorný z Ostravy.

Změna k lepšímu přišla po dvojitém střídání po přestávce. Ševčík i Tecl hru sešívaných oživili. „Nic jiného nám nezbývalo. Bylo to tvrdé utkání, potřebovali jsme se v tom domácím vyrovnat, jinak bychom to nemohli zvládnout. Jsem rád, že jsme to tu díky Kolymu (Kolářovi) a těm čtyřem obráncům přežili," uvedl Trpišovský.