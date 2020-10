Po dlouhé době jsme vyhráli, i když jsme nebyli lepší, uznal Trpišovský

První poločas nebyl z vaší strany dobrý, čím si to vysvětlujete? Byla znát fyzická, nebo spíše psychická únava po středečním vyřazení z Ligy Mistrů v Dánsku?

Asi všechno dohromady. Plus dobrý výkon a velmi motivovaný výkon Ostravy. Hráli jsme tu potřetí během čtyř měsíců a ty zápasy jsou tady pokaždé stejně těžké. Dneska mám pocit to úplně gradovalo. V první půli se k tomu přidalo i to, že jsme byli všude druzí, i kluci přiznávali, že jim nešly nohy. Naštěstí nám ve druhém poločase pomohli čerství hráči. Je to poučení do budoucna, nemůžeme si myslet, že nás pokaždé takhle Koly podrží, nebo že ty šance přežijeme.

Jak moc jste pracovali po vyřazení na to, abyste přepnuli na vítězný mód?

Pracovali jsme hodně, ale v první půli to vůbec nebylo vidět. Do zápasu jsme vstoupili hrozně špatně a popravdě jsme měli v poločase prohrávat možná o víc než o jeden gól. Ve všem jsme tahali za kratší konec. Jsem rád, že jsme se ve druhém poločase zvedli, zlepšili se vlastně ve všem, a to nám tady zachránilo ten výsledek. Dneska si musíme přiznat, že Ostrava byla běžecky, fotbalově i co se týče agresivity mnohem lepší. Ale jsem rád, že jsme tu druhou půli díky Kolymu i čtyřem obráncům vzadu přežili. Měli jsme šanci s tím zápasem něco udělat, což se nám ve druhém poločase i povedlo.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Do druhé půle šel jako třetí útočník Tecl. Cítil jste, že to v útoku není ono?

Určitě. Petar (Musa) byl studený, nevýrazný. Na druhou stranu jsme ho nechtěli střídat, protože víme, jak umí být nebezpečný. Vždy, když dostane malinký fén, tak se probere. To se stalo a druhou půli byl už lepší. Věděli jsme, že Standu na hřiště potřebujeme dát. Je tady hodně hráčů, kteří jsou mladí a věděli jsme, že pomůže Bořilovi i Kúdelovi s organizací hry a vítěznou vírou, což se stalo.

Sledoval jste nedělní premiéru Vladimíra Coufala v obraně West Hamu?

Koukali jsme s trenéry i s některými hráči, viděli jme celý zápas. Byla to skvělá premiéra, navíc výhra na Leicesteru 3:0. Cuf jim asi vyrazil dech tou svojí defenzivou, protože tam jenom v prvním poločase zachránil tři strašně nebezpečné situace například Vardyho ve vápně. Je to pro něj určitě strašně těžké. Nové mužstvo, hrál hned po třech dnech od toho vyřazení, plus to cestování. Klobouk dolů před ním, jak to zvládl, měl to strašně těžké. Strašně mu to přeju. Myslím, že oba ze Sukem (Tomášem Součkem) tam přinesli takovou tu nezdolnou mentalitu, nasazení a víru ve vlastní schopnosti. To je přesně to, co nám v první půli proti Ostravě chybělo.

Jak nahradíte Coufala. Bude to Holešem, který na pravé straně obrany hrál v Ostravě?

Ta první volba je Tomáš Holeš, i když to to pro něj není jednoduché, protože se dva měsíce přeškoloval na střed a teď za tři dny skočil na pravou stranu. Druhou možností je nový hráč z Dánska, kterého bychom chtěli přivést. Uvidíme, zda se nám ho podaří dodělat. Je to mladý kluk ze zahraničí, už v Česku hrál a má velký zájem. Dnes to vypadalo nadějně, tak uvidíme.