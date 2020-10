Liberec ulovil Sadílka z Eindhovenu

Slovan po postupu do základní skupiny fotbalové Evropské ligy posiluje. Severočeský tým představil posilu z PSV Eindhoven Michala Sadílka. 21letý hráč přichází na sever Čech na roční hostování. Český reprezentant se momentálně s Lvíčaty připravuje na kvalifikační zápasy o mistrovství Evropy se Skotskem a Litvou.

Český reprezentant Michal Sadílek z reprezentace do 21 let v duelu s Chorvatskem.

„Vítáme ho u nás v týmu a jsme strašně rádi, že přijde. Může pro nás být velmi platným hráčem. Do kabiny určitě zapadne okamžitě. Je dobře, že tady má některé hráče z jednadvacítky jako je Chaluš nebo Matoušek," kvituje liberecký trenér Pavel Hoftych.

Slovan tak získává dalšího hráče do středu zálohy ke Kamso Marovi, Jakubu Hromadovi a Michalu Beranovi. „Hledali jsme možnost posilnění týmu. Ve středu zálohy máme problém, kde nemáme tolik hráčů se zkušenostmi s evropských fotbalem. Když se objevila možnost hostování Michala Sadílka, komunikoval jsem s ním přes jeho manažera Davida Nehodu. Pamatuji ho z českých mládežnických reprezentací. Osobně jsem ho sice nevedl, byl jiný ročník. Každopádně víme, co umí. Je to takový vysavač, který se nezastaví. Aktivní, ochotný neustále běhat, navíc má fotbalovou kvalitu," pochvaluje si Hoftych.

„Děkuji vedení klubu PSV, že mi umožnilo jít hostovat a mít větší herní zátěž. Vrátím se ještě hladovější," napsal na Twitter Sadílek.

Podle nizozemských médií by Sadílek v této sezoně v klubu příliš šancí nedostával. Rodák z Uherského Hradiště v této sezoně nastoupil v základní sestavě PSV v Eredivisie jen jednou ze čtyř kol.

Michal Sadílek ⇢ @FCSlovanLiberec (𝗼𝗻 𝗹𝗼𝗮𝗻).



Good luck in your home country 🇨🇿, @Sadilek32! 🍀 — PSV (@PSV) October 5, 2020

V prvních dvou kolech seděl na lavičce, v posledním střídal na jednu minutu. Čtrnáct minut rovněž odehrál ve třetím předkole Evropské ligy proti slovinskému týmu Mura.

Do PSV Sadílek zamířil v šestnácti letech nejprve na hostování, klub s ním pak podepsal tříletou smlouvu, kterou pak prodloužil až do roku 2022. V minulé sezoně odehrál čtrnáct utkání, ve kterých nastupoval jako levý obránce. V nejvyšší nizozemské soutěži dosud odehrál 27 zápasů a zaznamenal 2 góly.