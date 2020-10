Strach o legendu! Antonín Panenka leží ve vážném stavu v nemocnici

"Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích," uvedl vršovický klub. Exekutor legendární penalty ve finále ME 1976 má v prosinci oslavit 72. narozeniny.

Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! 💚 pic.twitter.com/r49WtrxzoP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020

Ze slavné fotbalové generace přelomu 70. a 80. let svedl už v březnu s koronavirem souboj rovněž Ladislav Vízek, který se však obešel bez hospitalizace. Ani 65letému olympijskému vítězi z Moskvy 1980 ale nebylo příliš do zpěvu. „Zhubl jsem snad deset kilo, což je na tom jediná pozitivní věc. Není to nic příjemného. Je to jako houpačka, neskutečně protivný bacil. Chvíli je vám dobře, pak zase zle," hlásil poté, co strávil bezmála dva týdny v horečkách doma.

