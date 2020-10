Frýdek už není na ocet, nové angažmá našel ve Švýcarsku

Téměř čtvrt roku byl volným hráčem, brzy však půjde znovu do akce. Fotbalista Martin Frýdek po konci angažmá v pražské Spartě zamířil do Lucernu. Záložník či obránce podepsal se švýcarským klubem dvouletou smlouvu. Na Letné byl pokračovatelem rodinné sparťanské tradice a často nosil také kapitánskou pásku.

Martin Frýdek zamířil do Lucernu.

Přišel trochu překvapivý rozvod. Martinu Frýdkovi po minulé sezoně ve Spartě vypršel kontrakt a nedomluvil se na jeho prodloužení. Sedminásobný český reprezentant na Letné působil pět let, pražský tým v minulosti také vedl jako kapitán.

"Jsem strašně rád, že se vše podařilo dotáhnout a stal jsem se hráčem Lucernu. Klub na mě udělal jen nejlepší dojem a už se nemůžu dočkat, až se zapojím do přípravy s týmem," pochvaluje si v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

"Jsem spokojený a musím pochválit kolegy, kteří se na uzavření kontraktu podíleli. Podařilo se splnit veškerá přání a představy hráče z pohledu sportovní výzvy i podmínek smlouvy. Nádherný stadion a město patřící mezi místa s nejvyšší kvalitou života jsou skvělým bonusem," poukazuje Frýdkův agent Viktor Kolář.

"Martin přichází do ambiciózního švýcarského týmu v pozici hráče, který by měl svými zkušenostmi a schopnostmi přiblížit klub evropským pohárům. Čeští hráči mají obecně ve Švýcarsku skvělé jméno - i tento aspekt byl v komplexním a náročném jednání důležitý," zdůrazňuje Kolář.

Švýcarská liga byla jednou ze soutěží, po které syn sparťanské legendy Martina Frýdka pokukoval.

"Měl jsem společně se Sport Investem jasnou představu, jak by mělo mé další angažmá vypadat po stránce sportovní i z pohledu života s rodinou. Lucern je ideální kombinací. Švýcarsko je krásná a bezpečná země, liga je kvalitní a její zástupci to pravidelně potvrzují také v evropských pohárech. Mým tajným přáním pak bylo angažmá v německy mluvící zemi, což se v případě Lucernu také podařilo. Věřím, že znalost jazyka mi hlavně v počátku angažmá hodně pomůže," líčí spokojený Frýdek.

Angažmá začal povinnou karanténou

Záložník ujišťuje, že zůstával klidný, přestože nové angažmá nezískal ani do uzávěrky přestupů. "Nervózní jsem nebyl. Denně jsme byli v kontaktu s Viktorem Kolářem, věděl jsem, že varianty se v průběhu času objevovaly. Každou jsme si vyhodnotili, nicméně vzhledem k situaci jsem si chtěl být absolutně jistý, že dělám správný krok. V případě Lucernu do sebe všechno zapadlo," kvituje sparťanský odchovanec.

U Frýdků dávají dohromady Klapzubovu jedenáctku... Děda Martin, synové Christian a Martin a jeho kluci Sebastian a Tobias.

Ondřej Pýcha/Sparta

Na Letné skončil 22. července, pak se připravoval individuálně. "Vždy jsem měl svoji hru založenou na dobré kondici, pečlivě jsem na ni pracoval. Troufám si říct, že jsem fyzicky skvěle připraven, trénoval jsem hlavně s bráchou. Určitě budu potřebovat několik tréninků, abych se dostal do prvoligového tempa a zároveň se sžil s týmem, ale věřím, že mi to zabere jen několik tréninků. V tuto chvíli jsem v povinné karanténě přímo v Lucernu, takže nestihnu nejbližší zápas proti St. Gallen, ale na další duel proti mistrovskému Young Boys už bych chtěl být trenérovi stoprocentně k dispozici," plánuje si po příjezdu do Švýcarska.

Lucern je po třech kolech nové sezony švýcarské ligy na osmém místě desetičlenné tabulky. "Vím, že trpělivě budují ambiciózní tým a jsem rád, že budu jeho součástí. Start soutěže sice Lucernu nevyšel dle představ, ale měli velmi těžký los a liga je teprve na začátku. V posledních pěti letech byli dvakrát na třetím místě, dlouhodobým cílem klubu je účast v evropských pohárech. Vzhledem ke svému věku, zkušenostem i vytvořeným podmínkám přicházím s jasným úkolem cíl pomoct splnit," bere na sebe Frýdek odpovědnost.