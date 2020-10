Z Waregemu je unešený, stihl i návštěvu Krmenčíka. Belgie je pro mě posun v kariéře, říká Chorý

Po příchodu Zdeňka Ondráška se očekávalo, že fotbalová Plzeň v případě krachu v předkolech evropských pohárů uvolní jednoho z útočníků. To se také stalo, krátce před ligovým zápasem v Olomouci si Tomáš Chorý sbalil kufr a nabral směr Belgie. Do konce sezony bude hostovat v prvoligovém celku Zulte-Waregem.

Očekával jste, že jeden z útočníků Plzně půjde přes palubu?

Netušil jsem to. Kdyby se podařilo postoupit do základní skupiny Evropské ligy, vzhledem k náročnému programu by nemělo smysl redukovat kádr. Navíc na začátku sezony jsem byl útočník číslo jedna, potom mě bohužel přibrzdilo zranění. Až po vyřazení z pohárů se daly věci do pohybu. Stěhování do Belgie pomohla řada náhod, paradoxně právě zmíněné zranění.

Jak se vlastně celá věc seběhla?

Strašně rychle. Neměl jsem vůbec myšlenky, že bych z Plzně odešel. Agentura Nehoda Sport, která mě zastupuje, ale byla napřed. Tři dny dopředu mi sdělili, že existuje možnost angažmá v Zulte-Waregemu. Nebral jsem to zprvu tolik vážně. Potom ale přišla oficiální nabídka a řekli mi: Tomíku letíš. Což bylo tři hodiny před ligovým zápasem s Olomoucí. Tak jsem se rychle sbalil a vyrazil do Belgie.

Stihl jste se rozloučit se spoluhráči?

Obešel jsem všechny kluky i trenéry. Budou mi moc chybět, ale myslím, že Belgie je pro mě posun v kariéře. Každý fotbalista by si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá. Jsem moc rád, že se mi tohle nyní splnilo. Moje první dojmy z Waregemu jsou jen ty nejlepší. Nečekal jsem, že v klubu to bude až tak skvělé.

Povídejte.

Krásné zázemí, nádherný stadion, tréninkový kemp v blízkosti. Množství hřišť, obrovské možnosti pro hráče. Je tu k dispozici hotel, kde si hráči můžou kdykoli odpočinout. Mají každý vlastní pokoj. Každý den je pro tým připravené jídlo, svačina. Je tady úplně všechno, od A až po Z. Jsem strašně rád, že si mě klub vybral. Udělám maximum, abych se Waregemu za důvěru odvděčil.

Jaké cíle klub má?

Co jsem poznal, mužstvo je hodně kvalitní. Má pohárové cíle. Nechytli sice začátek belgické ligy, ale Evropskou ligu tady může hrát i sedmý celek tabulky. Waregem už skupinu této soutěže hrál, tak proč by nemohl úspěch zopakovat.

Konzultoval jste angažmá v Belgii s vaším bývalým spoluhráčem z Plzně Michaelem Krmenčíkem, který působí v Bruggách?

Dokonce jsem za ní byl. Bruggy jsou blízko, necelou hodinu autem. Dali jsme si oběd a večeři. Pro Krmiho bylo také příjemné, že si s někým mohl pokecat česky, rodinu má nyní v Česku. Objednat jsme si tedy museli anglicky. Ani jeden z nás není velký lingvista, ale obsluha nám v restauraci rozuměla.(smích)

Dal vám nějaké rady?

Říkal mi, na co se mám v belgické lize připravit. Že tréninky jsou tu v úplně jiné intenzitě, chodí se natvrdo do soubojů. Nikdo nikoho nešetří. Belgická liga je fyzicky náročná, běhavá. Jsme spolu neustále v kontaktu, i já jsem teď v Belgii bez rodiny. Nemůžu se dočkat, až za mnou dorazí.