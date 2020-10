Dopis šéfovi FAČR: Pane Malíku, chybí Vám sebereflexe, žertujete. Čekal jsem, že se omluvíte čestným lidem

Ohradil se důrazně proti tvrzení, že by šlo o kolektivní vinu. „Jak se takto můžete vyjádřit? To mně připadá, že jste se vrátil do doby minulé. Jak můžete osočit kluby ve smyslu, že si nechtěly pálit prsty, a tak neupozorňovaly na situace ve fotbale? Slušně řečeno, nemluvíte pravdu. Mám Vám připomenout jen některé kauzy, např. Zličín, Jihlavu atd., ale v neposlední řadě i mou osobní zkušenost," uvádí Špaček.

Jsou tomu dva roky, kdy se otevřeným dopisem snažil upozornit na poměry v českém fotbale. Pár dnů po zápase, v němž sudí hrubě poškodil jeho klub. Situaci v ČFL, tedy třetí lize, označil za žumpu. Tvrdě za to zaplatil. Na konci loňského dubna byl vyloučen z FAČR.

„Byl jsem vyloučen za kritiku poměrů. Jediný, s kým zatočili, jsem byl já," prohlásil tenkrát Špaček. „Pane předsedo, Vy osobně jste na mě vyvíjel nátlak, ať celou kauzu stáhnu, omluvím se a udělám ze sebe pomýleného. Ještě několikrát jsem, během řízení se mnou, písemně předával podněty a žádal i přezkoumaní videozáznamu na regulérnost některých zápasů, řízenými arbitry jako např. Štuk, Hanousek. Zadinová atd. A naposledy Ježek. Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo udělování nesmyslných pokut našemu klubu a dále nám v mnohých zápasech bylo prostřednictvím arbitrů dáváno najevo, co s námi chcete udělat. Neuznané góly, vymyšlené penalty, desítky žlutých karet i červené. A Vy řeknete, že jste neměli podněty... Chybí Vám naprostá sebereflexe," píše nyní Špaček, který čekal, že se předseda asociace nyní všem čestným lidem ve fotbale omluví.

„Za politováníhodné události, hráčům za úmyslná zranění, které pod podhledem rozhodčích a delegátů utrpěli, za zkažené víkendy po zkažených zápasech majitelům klubů za marně vynaložené prostředky a v neposlední řadě i divákům," dodává Špaček s tím, že Živanice budou požadovat vrácení prostředků za pokuty neoprávněně udělené, a to jménem Župy sokolské, která je jednatelem v místní Tělocvičné jednotě.

„Protože z FAČR jste mě vyhodili, ale ze Sokola nemůžete. Tyto finanční prostředky jsou Sokola, a budou vynaloženy na mládež. Vyloučením z FAČR jste mně znemožnili další činnosti v milovaném fotbale. Trpěl jsem tím, zhoršil se mi zdravotní stav, dostavily se poruchy spánku a celkově jsem byl společensky diskvalifikován. Budu proto žádat od orgánu FAČR omluvu, případně odškodnění za nemajetkovou újmu. Kde je trochu slušnosti, abyste se omluvil lidem, kteří se odvážili poměry v našem fotbale komentovat a byli za to kritizováni, případně trestáni, např. Internacionál p. Bartoš, Vízek, Šmicer, a další. Omluvili jste se čestným lidem, které jste z fotbalu vyobcovali, např. Mgr. Haindlová, JUDr. Mlsna, pan Popper a řada dalších? Nechcete je požádat o návrat do vedení FAČR?," uzavírá Špaček v otevřeném dopise.

Policie v neděli pozatýkala dvacet osob, vedle Berbra bylo obviněno dalších devatenáct osob z řad rozhodčích a funkcionářů kvůli uplácení v nižších soutěžích. Na Berbra a další tři osoby byla uvalena vazba. Malík v pondělí přijal Berbrovu rezignaci, výkonný výbor FAČR odvolal čtyři z pěti členů komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem.